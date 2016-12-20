زمین فروشی برای تأمین بودجه/مخالفت با جدا شدن فردیس از کرج

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای شهر کرج صبح سه‌شنبه در حالی با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر کرج برگزار شد که با تذکرات رضا شریفی یکی از اعضای شورای شهر در خصوص متمم بودجه ۹۵ و جداسازی شهرستان فردیس از کرج همراه بود.

شریفی گفت: بر اساس گزارش شهرداری تا پایان آبان ماه سال جاری ۶۵ درصد بودجه وصول‌شده به همین منظور باید تا پایان سال جاری شاهد وصول کل بودجه باشیم.

به گفته این عضو شورای شهر کرج شهرداری متمم بودجه خود را بر اساس بودجه دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی ارسال کرده درحالی‌که باید بودجه واقعی بسته شود چراکه بودجه بر اساس درآمد هزینه بوده و بر اساس آن برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

جدا شدن فردیس از کرج خیانتی بزرگ است

وی بابیان اینکه اگر بودجه به‌صورت واقعی بسته نشود مدیریت شهر دچار مشکل می‌شود، گفت: با توجه به اینکه پروژه‌ها بر مبنای بودجه تعریف می‌شود عدم وصول بودجه یعنی نیمه‌کاره ماندن بسیاری از پروژه‌ها که باید تدبیری اندیشیده شود.

عضو شورای شهر کرج یکی از گزینه‌های شهرداری برای بودجه را فروش زمین عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از متمم بودجه به فروش زمین اختصاص دارد درحالی‌که برای فروش زمین باید برنامه ارائه شود.

شریفی در بخش دیگری ضمن مخالفت در خصوص جداسازی فردیس از کرج و تبدیل آن به دهستان، گفت: در شورای کلان‌شهر کرج برای همه نقاط شهری تصمیم اتخاذ می‌شود و اعضا نمایندگان منتخب همه این مناطق هستند درحالی‌که می‌بینیم تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در آن ارزشی برای شورای شهر در نظر گرفته نمی‌شود.

این عضو شورای شهر کرج جدا شدن فردیس از کرج را خیانتی بزرگ دانست و گفت: حامیان این تصمیم در حق مردم فردیس کم‌لطفی کرده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به‌جای می‌گذارند.

درخواست شهردار برای برگزاری جلسه غیرعلنی درباره متمم بودجه ۹۵

وی با تأکید بر اینکه باید در این خصوص نامه‌ای برای دیوان عدالت اداری نوشته می‌شد که هنوز انجام‌نشده است، گفت: نباید با منافع مردم بازی کنیم، هرکس نیز به این موضوع دامن بزند خیانت کرده است زیرا شهرهای اقماری با مشکلات زیادی مواجه هستند درصورتی‌که اگر جزئی از شهر کرج بودند از عمران و آبادانی کرج برخوردار می‌شدند.

در ادامه این جلسه علی ترکاشوند خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی در خصوص بررسی کلیات بودجه شد و درباره جداسازی فردیس نیز گفت: این جداسازی با قانون مغایرت صددرصدی دارد.

وی گفت: این منطقه جزء مناطق شهری بوده که با تبدیل‌شدن به دهستان مردم متضرر خواهند شد درحالی‌که مردم باید از تصمیمات اتخاذشده برای آنان نفع ببرند.

شهردار کرج درخواست کرد دادخواستی مبنی بر عدم جداسازی فردیس از کرج در صحن شورا قرائت و جلسه‌ای با حضور دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در این خصوص برگزار شود.