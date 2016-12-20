حضور محمدرضا گلزار در برنامه شب یلدا شبکه پنج منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به حاشیه‌های پیش آمده در فضای مجازی درباره حضور محمد رضا گلزار در برنامه شب یلدای شبکه پنج سیما، محمدحسین رضوی تهیه کننده برنامه «ناردونه» (ویژه برنامه شب یلدای شبکه پنج) بیانیه‌ای را در اختیار رسانه ها قرار داد.

در بیانیه رضوی با اشاره به اینکه یک ماه پیش تولید ویژه برنامه شب یلدا را آغاز کرده بودند، آمده است: روز گذشته خبر عجیب و خاصی درباره حضور دوست خوبم محمدرضا گلزار در برنامه منتشر شد. تیم سازنده از مدت ها پیش با محمدرضا عزیز در گفتگو بوده تا مقدمات حضورش در تلویزیون میسر بشود و این حضور را اتفاق مبارک و مثبتی می دانستیم اما روز گذشته برخی از افراد با اهداف کاملاً مشخص و با انتشار اخبار کذب و دروغ تلاش کردند که این مسیر را مختل کنند و یک رقم حیرت آور و دروغ را به عنوان بهای حضور این ستاره مطرح کردند که درنهایت با این نابرادری ها مانع اتفاقی مثبت در شب یلدای تلویزیون شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: عده‌ای با انتشار یک پست اینستاگرامی که برای حدود ٢ سال پیش بود تلاش کردند از هر نوع جنجال دروغی و شبه واقعی استفاده لازم را برای اهداف خود ببرند. هدف من برنامه خوب ساختن است و برای همین هم در اتاق فکر برنامه هایم و هم در عوامل از ترکیب جوانان و باسابقه ها استفاده کردم و هر کمک و مشورتی را با آغوش باز می پذیرم اما هدف این چند نفر چیست الله اعلم! در هر حال با توجه به این حاشیه سازی ها تنها می توان با تکذیب شدید و قوی تمام این دروغ های مطرح شده و یا افتراهایی که مطرح خواهد شد، از پیشبرد این جنجال ها جلوگیری کرد.