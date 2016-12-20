همنشینان یارمهربان متفاوت می نویسند/شاعری استعداد می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست ادبی دو پنجره استان فارس با حضور بابک نیک طلب، ظهر سه شنبه در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس برگزار شد.

مدیرکل مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در این نشست شعر را عامل تلطیف روح دانست و گفت: شاعر لطافت روح و اندیشه دارد، اعضای ما در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان با شعر، این عامل تلطیف روح آشنا می شوند و با هنر پویا می شوند.

زهرا افتخاری خطاب به اعضای نوجوان حاضر در نشست ادبی دو پنجره گفت: شعر نقش به سزایی در شکوفا کردن استعدادهای شما دارد. ما این شکوفایی شعر و شاعری در وجود شما را مدیون شاعران و نویسندگان و مربیان گرانقدر کانون هستیم.

وی حضور شاعر «با فرفره ها به شادی باد بگرد» را در شهر ادب پرور شیراز مایه انس و الفت و عزم جدی نوجوانان در راه شاعری و نویسندگی دانست و گفت: با نوشتن زیاد می توانید نویسنده و شاعر خوبی بشوید؛ زیرا آنان که خوب می نویسند، خوب کتاب می خوانند و هم نشین با یار مهربان هستند بهتر می بینند و به اطراف توجه دارند و متفاوت می نویسند.

نشست ادبی دو پنجره با نقد کتاب «با فرفره ها به شادی باد بگرد» ادامه یافت که بابک نیک طلب در اثنای پاسخ هایی که به انتقاد های نوجوانان می داد گفت: وظیفه شاعر شعر گفتن و برقراری ارتباط با مخاطب است، سپس به چاپ کتاب می اندیشد و پس از چاپ اثر دیگر کتاب به عنوان یک شخصیت مستقل شناخته می شود و وابستگی به نویسنده ندارد، از این رو خود کتاب و اشعار آن باید بتواند نیازها و پرسش های مخاطب را پاسخ دهند.

نیک طلب در پاسخ به این پرسش که چرا در اشعار کتاب بسیار از آرایه تضاد استفاده شده گفت: یکی از ابزارهای شعری، آرایه های ادبی هستند و یکی از این آرایه ها تضاد است که خواسته یا ناخواسته در شعر ها به کار رفته؛ در عین حال که این استفاده کردن از آرایه ها از وظایف شاعر محسوب می شود.

شاعر «تا خیابان خوشبخت» همچنین در پاسخ به این انتقاد که تصویر روی جلد کتاب و رنگ های استفاده شده می توانست به گونه ی بهتری باشد گفت: وظیفه اصلی من سرودن شعر کتاب بوده است و شاعر در قطع و تصویرگری کتاب دخالت چندانی نداشته چرا که در مرحله ی چاپ اثر، تعاملی بین شاعر، تصویر گر و صفحه آرا برقرار نمی شود.

بابک نیک طلب همچنین به چگونگی استفاده از کلمات در سرودن شعر اشاره کرد و گفت: اگر شاعر بر کلمه مسلط باشد می تواند به راحتی و ساده و روان حرف هایش را در قالب شعر های ساده و روان بیان کند حتی برای بیان اندیشه های بزرگ و پیچیده هم باید از کلمات ساده بهره برد چرا که برای دریافت اندیشه، باید سواد فلسفی، تاریخی و ادبی خودمان را بالا ببریم.

وی در ادامه گفت: من کتاب های زیادی می خوانم اما اشعارم برگرفته از اندیشه هیچ شاعری نیست.

نیک طلب در پاسخ به این سئوال که چگونه شاعر شده است، گفت: شاعری استعداد می خواهد؛ من هم سن و سال شما نوجوانان که بودم خط بسیار بدی داشتم و برای تقویت خط خود از روی شعرهای مختلف می نوشتم که به بهتر شدن خط کمک کند و در این میان به سرودن شعر علاقه مند شدم ضمن اینکه چندان استعدادی هم در دیگر زمینه های هنری به اندازه ی سرودن شعر نداشتم، به مرور و با پشتکار نوشتم؛ با مرکز آفرینش های ادبی کانون ارتباط برقرار کردم، توانستم اشعارم را پالایش کنم و بعد از آن هم بسیار تلاش کردم که شاعر بمانم.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ادبی دو پنجره در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس با خوانش آثار اعضا و نقد آن توسط شاعر ادامه یافت.