مرغ های موجود در فروشگاه های مجاز سالم و بهداشتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس در پی انتشار بعضی از اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در خصوص کیفیت بهداشتی مرغ های کشتارشده در کشتارگاههای صنعتی طیور، مدیرکل دامپزشکی استان فارس با اعلام این خبر افزود: تمامی مرغهای عرضه شده در فروشگاههای مجاز از ابتدای پرورش، حمل به کشتارگاه و کشتار در کشتارگاه تحت نظر مسئولین فنی بهداشتی و بازرسین بهداشتی دامپزشکی هستند و مردم می توانند با اطمینان خاطر خرید و مصرف کنند.

یعقوب مهندس خاطر نشان کرد: زنجیره نظارت بر کشتار طیور در کشتارگاهها قابل اطمینان بوده و در این نظارت ها درصورت مشاهده هرگونه علائم بیماری بصورت موردی یا کلی از خط تولید و کشتار حذف می شوند.

وی تاکید کرد: محصولی که در بسته بندی های مجاز و دارای تاریخ تولید و انقضای مصرف می باشند از نظر بهداشتی سالم بوده و هیچگونه نگرانی جهت مصرف آن وجود ندارد.