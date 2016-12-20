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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

برای دوره بیست‌ویکم؛

نمایشگاه تخصصی «کتاب هنر» در تهران برگزار می‌شود

نمایشگاه تخصصی «کتاب هنر» در تهران برگزار می‌شود

بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی کتاب هنر در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی کتاب هنر که به ارائه آثار هنری به زبان لاتین می‌پردازد از  ۴ تا ۹ دی در فرهنگ سرای ارسباران گشایش می‌یابد.

این نمایشگاه که چهارمین نمایشگاه کتاب با زبان لاتین و بیست و یکمین دوره از نمایشگاه‌های کتاب هنری در فرهنگسرای ارسباران به شمار می‌رود، با همکاری موسسه انتشارات ویژه نشر و با ارائه تحفیف ده درصدی برپا می‌شود.

این دوره از  نمایشگاه تخصصی کتاب هنر با ارایه ۱۷۰۰جلد کتاب با موضوع تاریخ هنر، هنرهای اسلامی، معماری و شهرسازی، هنرهای نمایشی و سینما، هنرهای تجسمی، موسیقی و صنایع دستی از ساعت ۹ تا۲۱ در معرض دید علاقه مندان قرار می‌گیرد .

علاقه‌مندان برای بازید از نمایشگاه ها می توانند به فرهنگ سرای ارسباران واقع درخیابان دکترشریعتی، بالاتر از پل سیدخندان خیابان جلفا مراجعه کنند.  

کد مطلب 3855072
حمید نورشمسی

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