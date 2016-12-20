به گزارش خبرنگار مهر، بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی کتاب هنر که به ارائه آثار هنری به زبان لاتین می‌پردازد از ۴ تا ۹ دی در فرهنگ سرای ارسباران گشایش می‌یابد.

این نمایشگاه که چهارمین نمایشگاه کتاب با زبان لاتین و بیست و یکمین دوره از نمایشگاه‌های کتاب هنری در فرهنگسرای ارسباران به شمار می‌رود، با همکاری موسسه انتشارات ویژه نشر و با ارائه تحفیف ده درصدی برپا می‌شود.

این دوره از نمایشگاه تخصصی کتاب هنر با ارایه ۱۷۰۰جلد کتاب با موضوع تاریخ هنر، هنرهای اسلامی، معماری و شهرسازی، هنرهای نمایشی و سینما، هنرهای تجسمی، موسیقی و صنایع دستی از ساعت ۹ تا۲۱ در معرض دید علاقه مندان قرار می‌گیرد .

علاقه‌مندان برای بازید از نمایشگاه ها می توانند به فرهنگ سرای ارسباران واقع درخیابان دکترشریعتی، بالاتر از پل سیدخندان خیابان جلفا مراجعه کنند.