به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صالحی صبح امروز در آیین افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی که با حضور قائم مقام آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان در سالن همایش‌های بانک صادرات برگزار شد، اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم و حمایت از طرح‌های عمرانی از اهداف راه اندازی دفاتر آستان قدس در استان‌ها است.

وی افزود: تقویت نهضت خدمت رسانی به مردم و نگاه حمایتی و نه اقتصادی، مورد انتظار مسئولان و مردم این استان از آستان قدس رضوی است.

صالحی تاکید کرد: برای رشد و توسعه خراسان شمالی نیازمند توجه و حمایت بیش از پیش آستان قدس رضوی هستیم و امیدواریم با راه اندازی دفتر در این استان این امر محقق شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به لزوم تکمیل و تجهیز سیمان سمنگان به عنوان یکی از نیازهای اساسی این استان، تصریح کرد: راه اندازی این کارخانه که بیشتر سهام آن متعلق به آستان قدس رضوی است، می‌تواند در زمینه رفع بیکاری جوانان این منطقه و ایجاد اشتغال پایدار موثر باشد.

صالحی همچنین خواستار مساعدت و همکاری آستان قدس رضوی در تکمیل و تجهیز فرودگاه ای استان شد.

وی محرومیت زدایی، راه اندازی مجتمع‌های بین راهی، راه اندازی راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد را از دیگر خواسته‌های این استان از آستان قدس رضوی عنوان کرد.

در پایان این مراسم قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، محمد اکبرزاده را به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس در خراسان شمالی معرفی کرد.