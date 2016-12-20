پیگیری تمرینات پرسپولیس در غیاب طارمی و اوکراینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان تمرین امروز خود را از ساعت ۱۱:۱۵ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی در هوایی سرد آغاز کردند.

در این تمرین، رضا کرملاچعب که پیش از این مصدوم بود، حضور داشت اما تمرین نکرد. مهدی طارمی، پلی یانسکی و پریمیوف نیز در محل تمرین حاضر شدند ولی با توجه به اینکه دچار سرماخوردگی شده بودند پس از معاینه از تمرین معاف و مرخص شدند.

تمرین تیم فوتبال پرسپولیس زیر نظر مارکو آغاز شد. وی برای ۲۰ دقیقه به گرم کردن بازیکنان پرداخت که شامل تمرینات بدون توپ و با توپ بود.

در ادامه، برانکو بازیکنان را به سه گروه تقسیم کرد و تمرینات پاسکاری انجام شد.

در بخش بعدی تمرین، سانتر از جناحین و مرور برنامه‌های تیمی برای دفاع و حمله در دستور کار قرار گرفت.