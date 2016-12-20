کانون شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تالاب میقان کنترل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اراک اظهار داشت: با شیوع این بیماری توسط پرندگان مهاجر در منطقه تالاب میقان اراک، تلاش دستگاه های مرتبط برای کنترل و پیشگیری آغاز شد.

وی افزود: با برنامه های تدوین و تبیین شده در ارتباط با اطلاع رسانی و رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری، جامعه را باید نسبت به این بیماری حساس و به جای ایجاد نگرانی باید شرایط پیشگیری از بیماری را مطرح کرد .

فرماندار اراک تصریح کرد: به طور کلی برای شهروندان اراکی در ارتباط با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جای نگرانی نیست اما پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی در استفاده از فرآورده های طیور توصیه می شود.

بختیاری در بخش دیگر سخنان خود بر آمادگی دستگاه های شهرستان اراک با توجه به آغاز فصل زمستان تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها آمادگی کامل داشته باشند تا فصل سرما و بارش برف و باران موجب پیش آمدن مشکل برای شهروندان نشود.

فرماندار اراک همچنین به دستگاه های دولتی شهرستان توصیه کرد: هیچ دستگاه دولتی در شهرستان نباید علیه دستگاه دیگر دادخواست تنظیم کند بلکه مسایل حقوقی را باید میان خود با تعامل، همدلی و صمیمیت حل کنید.

بختیاری همچنین توصیه کرد: دستگاه های دولتی در اراک از شکایت از مطبوعات پرهیز کنند و مدیران دستگاه ها آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند.

وی اضافه کرد: چنانچه نقد در مطبوعات منصفانه باشد که باید خودمان را اصلاح کنیم و چنانچه غیر از این است می توان با ارسال جوابیه به آن مطبوعه رفع سوء تفاهم کرد.

در ادامه این جلسه، محسن شانقی، مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی در مورد شیوع بیماری آنفلوآنزا، عوامل و انواع آن به خصوص آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی به منظور مبتلا نشدن به این بیماری مطالبی بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد: منشا اصلی ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، پرندگان آبزی و به خصوص پرندگان مهاجر آبزی هستند که شیوع آن می تواند خسارات سنگین و جبران ناپذیر به طیور وارد کند.

شانقی تصریح کرد: از آبان ماه امسال ۲۱ کشور در جهان درگیر این بیماری شدند و از ۱۹ آذرماه این بیماری در تالاب میقان گزارش شد که بلافاصله با همراهی دستگاه های مرتبط، کار پیشگیری، ضدعفونی، قرنطینه و کنترل زا آغاز کردیم.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: خوشبختانه همه چیز تحت کنترل است و خطری شهروندان را تهدید نمی کند، اما رعایت اصول بهداشتی لازم و ضروری است.