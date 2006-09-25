هيچ نخبه اي طبق مقررات جديد از سوي بنياد ملي نخبگان به ستاد كل نيروهاي مسلح معرفي نشده است / تسهيلات سربازي نخبگان به شكل پروژه تحقيقاتي اجرا مي شود

سرتيپ دوم پاسدار "موسي كمالي " در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: معرفي فرد نخبه و تعريف نخبگي از وظايف بنياد ملي نخبگان است. ستاد كل نيروهاي مسلح تنها در خصوص موضوع نظام وظيفه و آموزش سربازي تصميم گيرنده است. البته در گذشته اين ستاد به عنوان نمونه نفرات اول تا سوم كنكور را نخبه مي دانست و تسهيلات سربازي را در اختيار اين افراد قرار مي داد اما اكنون بنياد و برخي ديگر از نهادها خواهان گسترش اين تسهيلات به برترين هاي دوره دكتري و نفرات كنكور تا رتبه صد شدند.

وي اظهار داشت: اين ستاد در گذشته اقدام به شناسايي نخبه مي كرد اما با آغاز به كار بنياد ملي نخبگان اين كار به بنياد محول شد اين در حالي است كه تا كنون بنياد هيچ فرد نخبه اي را به ستاد كل نيروهاي مسلح معرفي نكرده و اكنون ستاد مسلح اين آمادگي را دارد كه با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري در حمايت از نخبگان، اقدام به شناسايي نخبگان كند.

مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح افزود: جلساتي در ستاد كل نيروهاي مسلح با حضور نمايندگاني از بنياد ملي نخبگان، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش برگزار شده و در زمينه ارائه تسهيلات سربازي به شكل انجام پروژه تحقيقاتي توسط نخبگان توافق صورت گرفته است.

وي گفت: اكنون نخبگاني كه از سوي بنياد معرفي مي شوند با شرايط جديد خدمت نظام وظيفه را انجام مي دهند. بر اين اساس تسهيلاتي فراهم مي شود تا هر زمان كه نخبگان در نظر دارند در خارج و داخل كشور ادامه تحصيل دهند اين امكان براي آنها فراهم شود. به افرادي هم كه مي خواهند تكليف خدمت سربازي آن ها مشخص شود از موضوعات كشوري و لشگري يك پروژه تحقيقاتي ارائه مي شود تا بر اساس آن در خارج يا داخل كشور به فعاليت تحقيقاتي بپردازند.

وي افزود: ستاد كل نيروهاي مسلح اين پروژه ها را كه با موضوعات كشور مرتبط هستند و نياز به تحقيق دارند، جمع آوري كرده و در اختيار نخبگان قرار مي دهد تا نخبه با توجه به ذوق و تحصيل خود موضوع تحقيق را انتخاب كند.

سرتيپ دوم پاسدار موسي كمالي گفت: هيات داوراني كه جهت انتخاب و تأييد پروژه هاي نخبگان انتخاب شده اند از اساتيد دانشگاه ها و فرماندهان نيروهاي مسلح هستند.

مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اظهار داشت: در پروژه هايي كه صرفا نظامي هستند فرماندهان نظامي و در پروژه هاي ديگر اساتيد دانشگاه ها كار داوري را انجام مي دهند.

وي اضافه كرد: پس از آن در دو مقطع و به مدت يك ماه آموزش نظامي را در مكاني خاص خود نخبگان و با شرايطي خاص آنها (احتمالا در پادگان وزارت دفاع) آموزش جداگانه مي دهيم تا كارت پايان خدمت دريافت مي كنند.