به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان، هادی هاشمیان در چهل و ششمین نشست شورای حفظ بیت المال استان، اظهار کرد: با وجود گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان، متاسفانه هنوز هم مردم بدون رعایت مفاد این قانون به صورت غیر رسمی و در قالب قولنامههای عادی، اقدام به پیش خرید و پیش فروش مسکن میکنند.
وی افزود: با تلاش کارگروه ویژه دادگستری گلستان در آیندهای نزدیک تمام ساز و کارها برای اجرای این قانون در استان فراهم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که پیش فروش عادی آپارتمانها امروز بسیاری از هم استانیها را در راهروهای دادگستری سردرگم کرده، خاطرنشان کرد: مشاوران املاک باید از تنظیم قراردادهای پیش فروش و پیش خرید آپارتمانها خودداری و طرفین معامله را به دفاتر ثبت اسناد رسمی هدایت کنند، در غیر این صورت باید در انتظار حبس و جزای نقدی باشند.
هاشمیان تصریح کرد: در قانون پیش فروش، ساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از تضییع حق پیش خریدار و پیش فروشنده و همچنین پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر دیده شده است.
وی ادامه داد: اجرایی شدن این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از ورود پروندههای جدید به دستگاه قضایی نیز جلوگیری میکند.
حضور مهندسان ناظر در مراحل ساخت و ساز در زمینهای شیب دار
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ بیت المال استان گلستان از تشکیل کمیتهای برای بررسی و ساماندهی ساخت و سازها در زمینهای شیب دار گرگان خبر داد و گفت: معاون عمرانی استاندار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان، مدیر کل آب و فاضلاب شهری، شهرداری گرگان و مدیریت بحران استان اعضای این کمیته هستند تا راهکارهای ساماندهی ساخت و سازها در زمین های شیب دار گرگان و پیشگیری از حوادث ناگوار مانند رانش زمین در این مناطق را بررسی و چاره اندیشی کنند.
هاشمیان افزود: حضور فعال مهندسان ناظر در مراحل ساخت و ساز از دیگر موضوعاتی است که این کمیته به صورت ویژه آن را بررسی خواهد کرد .
وی در خصوص فعالیت صیادان غیرمچاز در استان اظهار کرد: در نامه ای به فرمانداران و دادستان های شهرستانهای ساحلی استان که موضوع صید و صیادی غیرمجاز و قاچاق در آنها وجود دارد، خواستار چاره اندیشی و برخورد با متخلفان در این حوزه شدهایم.
لازم به ذکر است؛ شورای حفظ بیت المال استان گلستان به ریاست رئیس کل دادگستری ، دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و عضویت مدیران کل دستگاههای اجرایی استان به ویژه دستگاههای متولی حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، آب و راه و شهرسازی تشکیل میشود.
جلسات این شورا ماهانه تشکیل برگزار میشود و به صورت فوق العاده موضوعات مربوط به بیت المال در تمام حوزه ها به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی را بررسی میکند.
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