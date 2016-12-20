به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی در دومین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات بر دقت نظر ناظرین فنی در استفاده از مصالح استاندارد تأکید و اظهار داشت: تأیید مصالح غیراستاندارد موجبات تولید بیشتر آنها را فراهم می سازد.

وی خواستار همکاری سازمان نظام مهندسی در راستای استانداردسازی مصالح ساختمانی شد و ابراز داشت: مهمترین و اصلی ترین سازمانی که می تواند استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را ترویج دهد، سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

پولادی در خصوص گلایه از برخی مصوبات مغایر با اصول فنی شوراهای اسلامی گفت: مصوبات شوراهای اسلامی چنانچه با ضوابط فنی مغایرت داشته باشد، قابلیت اجرا ندارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در خصوص استاندارد سازی شهربازی ها ابراز داشت: باتوجه به حساسیت حفظ سلامت کودکان به عنوان آینده سازان جامعه، هیچ وسیله غیراستاندارد در شهربازی های سطح استان نباید وجود داشته باشد و دستگاه های متولی در این زمینه باید قانون را اعمال کنند.

وی در این زمینه اضافه کرد: اگر وسایل بازی استاندارد نیستند باید با واحدهای تولید کننده و در صورت عدم رعایت استاندارد در مراحل نصب و بهره برداری، بایستی با بهره برداران برخورد شود.