به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پیاگاه خبری پلیس، سردار علیرضا مظاهری با تاکید بر حضور پررنگ گشت‌های انتظامی در سطح شهر، گفت: خدمتگزاری نیروی انتظامی به مردم، بی منت است.

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی با اشاره به موفقیت کارکنان در اجرای ماموریت ها، افزود: به دست آوردن موفقیت‌ها با داشتن پشتکار، تلاش و نظم و انضباط کارکنان میسر می‌شود و نظم و انضباط، پایه و اساس کارها در نیروی انتظامی است.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اهمیت برخورد خوب و شایسته مأموران انتظامی با مردم، بیان داشت: مأموران باید با اخلاق پسندیده، پاسخگوی خواسته‌های مراجعان باشند و تمام تلاش خود را جهت رفع مشکلات آنان انجام دهند.

وی تصریح کرد: امنیت موجود در استان حاصل تلاش و زحمات شبانه روزی کارکنان پلیس است که در تحکیم این مهم، باید بیش از پیش کوشا باشند.

سردار مظاهری همچنین با اشاره به اینکه خدمتگزاری به مردم یک موهبت الهی است، خاطرنشان کرد: بهترین مصداق خدمتگزاری به مردم داشتن رفتار خداپسندانه و جلب اعتماد عمومی اقشار مختلف جامعه است.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم بی منت است، افزود: کارکنان نیروی انتظامی با توان و انگیزه‌ای بالا برای خدمت در جای جای کشور آماده‌اند و در هر نقطه‌ای از این خاک از امنیت و آسایش مردم محافظت خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی، هوشیاری و هدفمندی گشت‌های پلیس موجب پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت خواهد شد و بر حضور به موقع و پررنگ گشت‌ها در سطح شهر، جهت ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرد.

سردار مظاهری با بیان اینکه کشف جرائم یکی از خواسته‌های مهم مردم و مسئولان از نیروی انتظامی است، بیان داشت: باید تلاش مضاعفی داشته باشیم تا انواع جرائم و سرقت‌ها مهار شود و منجر به ارتقاء احساس امنیت در جامعه بشود.

نظارت مردم بر عملکرد پلیس لازمه ایجاد امنیت پایدار در جامعه

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه مسئولان و کارکنان ناجا همواره آماده پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مردم هستند، گفت: نظارت مردم بر عملکرد پلیس از طریق سامانه ۱۹۷ لازمه ایجاد امنیت پایدار در جامعه است.

سرهنگ جلال کمالی رنجبر با بیان اینکه جامعه محوری، افزایش همکاری بین مردم و پلیس و جلب رضایت مردم برای ارتقاء امنیت پایدار در جامعه از اهداف ناجا است، افزود: در این راستا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، دفاتر نظارت همگانی ۱۹۷ را به عنوان پل ارتباطی مردم با مسئولان ناجا راه اندازی کرده است.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه مسئولان و کارکنان ناجا همواره آماده پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مردم هستند، گفت: نظارت مردم بر عملکرد پلیس از طریق سامانه ۱۹۷ لازمه ایجاد امنیت پایدار در جامعه است.

سرهنگ کمالی رنجبر تصریح کرد: این دفاتر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و دریافت انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر از عملکرد پلیس هستند.

وی ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس استان، راه‌های ارتباطی مردم با دفاتر نظارت همگانی را شامل تلفن ۱۹۷، تلفن گویای سراسری ۸۸۷۲۷۷۷۷-۰۲۱، دورنگار ۸۸۷۲۸۲۸۲-۰۲۱، صندوق پستی ۱۵۷۴۵-۱۵۴۳، مراجعه حضوری و برگزاری جلسات ارتباط مستقیم هفتگی دانست.