تغییرات اقلیمی می تواند باعث مشکلات باروری شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صفیه شهریاری روز سه شنبه در نشست خبری دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، که قرار است در روزهای ۳۰ دی تا سوم بهمن ۹۵ در مرکز همایش های رازی برگزار شود، اظهارداشت: موضوع محیط زیست و تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل مطرح شد که باروری و ناباروری، به عنوان یکی از زیرشاخه های این موضوع قرار دارد.

وی با عنوان این مطلب که تاکنون هیچ آمار و پژوهشی در ارتباط با تغییرات اقلیمی و مشکلات باروری در کشور انجام نشده است، افزود: بر اساسا اهداف توسعه پایدار که در برنامه سازمان ملل به آن اشاره شده و ۱۷ بند دارد، می بایست تا سال ۲۰۲۰ یک گزارش خلاصه و تا ۲۰۳۰ نیز یک گزارش کامل در همین ارتباط تهیه و به سازمان ملل ارائه دهیم.

به گفته شهریاری، تغییرات اقلیمی بر سلامت جنین، سقط های مکرر، عدم تعادل در رفتار و خلق و خوی زوجین و...، می تواند اثر گذار باشد.

موسس انجمن سلامت خانواده ایران در ارتباط با تاثیر امواج دکل های مخابراتی بر ناباروری و سقط جنین، گفت: در این ارتباط هنوز به قطعیت نرسیده ایم اما در حال مطالعه هستیم.

دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، در روزهای ۳۰ دی تا سوم بهمن ۹۵ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.