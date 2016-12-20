هدایت افراد با بدرفتاری امکان ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح سه شنبه در شورای اقامه نماز استان کرمان گفت: توجه به حوزه نماز اثرات مثبتی در جامعه به همراه دارد.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ نماز در جامعه تصریح کرد: اولین وظیفه ای که در این حوزه بر عهده ماست تشویق افراد به اقامه نماز است.

آیت الله جعفری توجه به کیفیت نماز را دومین وظیفه در این حوزه دانست و ادامه داد: اقامه نماز باید به گونه ای باشد که اثرات مثبت آن در جامعه قابل مشاهده باشد.

امام جمعه کرمان از نماز به عنوان بزرگترین فروع دین یاد کرد و اظهار کرد: در دین مبین اسلام به این مساله بسیار توجه شده است.

وی ادامه داد: نماز در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار تاثیرگذار است و جامعه به سمت پیشرفت و ترقی پیش خواهد رفت.

آیت الله جعفری ادامه داد: مساله نماز باید مورد توجه مسئولان و علما قرار گیرد و با فرهنگ سازی در این خصوص در راستای افزایش افراد نمازخوان گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه در زمینه هدایت نباید چماق تکفیر و تسفیق بر دوشمان باشد، افزود: با تندی و بد رفتاری نمی توان در راه هدایت افراد اقدامی انجام داد.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه در اجرای فریضتین باید ائمه اطهار (ع) را الگو قرار دهیم، بیان کرد: تنها با رفتار مناسب است که می توان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر موفق عمل کرد.