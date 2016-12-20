یک قطره از کارون به خلیج فارس نمی ریزد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود اسدی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: امروز دو موضوع خیلی حیاتی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و انتقال آب را با توجه به اتفاقات و مسائل پیش آمده بیان می کنم. اعتقاد دارم نخبگان استان مورد توهین واقع شدند و باید از منافع استان دفاع کنند.

وی افزود: در مورد طرح انتقال آب از سرشاخه های خوزستان، شاهد مواردی از جمله مصوبه هیئت دولت بودیم که نمایندگان مجلس هم نسبت به آن اعتراض داشتند. بحث انتقال آب برای شرب به حوزه زاینده رود جدای از هرگونه مضراتی که برای کشور و استان داشته یک توهین مستقیم به شعور تمامی مردم به ویژه نخبگان استان خوزستان است.

اسدی بیان کرد: حوزه زاینده رود حداکثر تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد دارد ولی دو برابر این میزان از سرچشمه های کارون آب را به اصفهان منتقل می کنند. این آورد اصلی زاینده رود برای شرب و کشاورزی معقول هم کافی بوده ولی امروز آب را به نام شرب منتقل می کنند.

رئیس خانه کشاورزی خوزستان تصریح کرد: اگر تمام منابع آبی ایران را به زاینده رود منتقل کنند ظاهرا باز هم برای آب شرب کافی نیست چون برای شرب مصرف نمی شود. برای تهران، قم و سمنان اگر اعلام کنند آب شرب باید منتقل شود، درست ولی نه برای زاینده رودی که هیچ مشکلی در این زمینه ندارد. به احترام شعور مردم از دولت تقاضا دارم از لفظ انتقال برای آب شرب استفاده نکنند.

عدالت در وزارت به نفع منطقه ای خاص است

اسدی با اشاره به اینکه عدالت به عنوان یکی از ارکان فقه شیعه باید مهمترین رکن مسئولان نظام فرض شود، بیان کرد: ضمن اینکه اعتقاد دارم اصل عدالت در بسیاری از سران کشور وجود دارد ولی در وزارت نیرو عدالت فقط به نفع یک منطقه و حوزه خاص تعبیر می شود.

وی بیان کرد: شادگان و هندیجان چند سال است که بی آبی می کشند و در نهایت بیکاری، نا امنی و فقر ناشی از آن به مرکز استان منتقل می شوند. خوزستان نه به واسطه زادگاه نفت بودن بلکه به واسطه اینکه قلب استراتژیک ایران بزرگ است باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

اسدی در واکنش به اینکه برخی ها اعلام می کنند آب به خلیج فارس می ریزد، گفت: یک قطره آب امروز به خلیج فارس نمی ریزد و اگر هم چیزی به خلیج فارس می ریزد مطمئنا پسماند است چون دیگر آبی نداریم.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو به خیلی از اراضی کشاورزی که حقابه داشتند، ظلم می کند. مهمترین درگیری و مانع برای اجرای طرح ۵۵۰ هکتاری همین بحث تأمین آب بوده است. ۲۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان حفر شد و باغات و کشاورزی را ایجاد و با حفر این چاه ها زاینده رود خشک شد و با لابی گری تأمین آب را برای زاینده رود انجام دادند.

سرزنش کشاورزان

اسدی ادامه داد: کوچک ترین برداشت آب در خوزستان توسط کشاورزان با بدترین برخوردها مورد سرزنش قرار می گیرد ولی هیچ مسئول ملی برای آن ۲۷ هزار حلقه چاه برخوردی نکرد. در بحث پرداخت خسارت واقعا مردم خوزستان مظلوم واقع شدند. در سال ۹۳ هیئت دولت برای کشاورزان شرق اصفهان که آب به آنها نرسیده بود ۲۱۰ میلیارد تومان (نکاشت) مصوب کرد در حالی که از سال ۸۰ تاکنون کشاورزان مناطق مختلف به ویژه حوزه کرخه، مارون، دز و اخیرا کارون از کشت های مختلف محروم بودند.

رئیس خانه کشاورزی خوزستان گفت: وزارت جهاد کشاورزی حوزه ای به عنوان معاونت برنامه ریزی دارد که همه مصوبات هیئت دولت را در این بخش تهیه و تدوین می کند ولی در سال ۹۳ یکی از فرزندان خوزستان این اقدام را برای استان اصفهان انجام داد. درخواست مشابه استان اصفهان در سال ۹۴ برای خوزستان در بایگانی وزارت جهاد کشاورزی خاک خورد و هیئت دولت آن را مصوب نکرد. هیئت دولت هیچ مصوبه ای برای پرداخت خسارت نکاشت خوزستان در هیچ سالی نداشته است.

اسدی عنوان کرد: در بحث پرداخت خسارت نکاشت چگونه در سال ۹۳ یک مصوبه را برای استان اصفهان تصویب و در سال ۹۵ بدون پرداخت آن مصوبه قبلی باز هم مصوبه نکاشت را برای اصفهان تصویب کردند.

اسدی با اشاره به اینکه در فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان اقداماتی باید انجام شود، عنوان کرد: شادگان حیف است و نخلستان های عظیم آن می تواند منبع عظیم درآمدزایی برای کشور باشد. خرمای خوزستان عنایت الهی به استان است و با توجه داشتن به صنایع تبدیلی می تواند به اندازه نفت درآمدزایی داشته باشد. تأمین آب نخلستان های شادگان چه از طریق آب بین حوزه ای و یا چه با تحت پوشش قرار دادن در قالب فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری باید انجام شود.

وضع فاجعه بار خوزستان

رئیس خانه کشاورزی خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان از لحاظ صنایع تبدیلی جایگاه فاجعه باری دارد و هر ساله محصولات بسیاری را باید امحاء کرد. زیرساخت های بسیاری از جمله امنیت سرمایه گذار و قوانین حمایت کننده برای ساخت صنایع تبدیلی لازم است.

اسدی افزود: استعلام برای صنایع تبدیلی در حوزه دامداری نیازمند ۲۵ استعلام است که برای اخذ آنها دو سال زمان نیاز دارند. مهمترین موضوع قوانین اشتباه موجود است که باید از سوی مجلس اصلاح شود. همچنین نگاه مسئولان به صنایع تبدیلی، عدم حمایت بانک ها نیز از دیگر مشکلات است. بزرگترین دریاچه های آب شیرین کشور در ایذه است و در فاصله کمی از آنها دشت های خشک شده را مشاهده می کنیم. همچنین رامهرمز و لالی نیز همینطور هستند.

وی با طرح این سئوال که کارونی که این همه آب به سایر استان ها می دهد آیا از آبرسانی به شهرهای خود خوزستان عاجز است، گفت: طرح انتقال آب بین حوزه ای برای درون استان باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گرفته و اجرا شود.