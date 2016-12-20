به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی گلستان که ظهر سهشنبه در استانداری برگزار شد، گفت: باید در بحث آسیبهای اجتماعی ابتدا آسیبها را احصا کنیم و در مرحله بعدی به اولویتبندی آنها بپردازیم.
وی افزود: باید به برخی آسیبها به طور ویژهای نگاه کرده و آن را تبیین کنیم به عنوان نمونه مسئله طلاق امری است که شاید فاکتورهای آن در همه جای کشور یکسان نباشد و فاکتورهای آماری گلستان با استان دیگر متفاوت باشد.
استاندار گلستان گفت: بحث رویکرد پیشگیرانه امری است که باید تلاش کنیم تمام دستگاهها به آن اهتمام ورزند و در دستور کار خود قرار دهند.
صادقلو تصریح کرد: در این جلسات شاهد هستیم برخی دستگاهها به ارائه عملکرد که وظیفه ذاتی آنهاست میپردازند اما باید به این نکته توجه شود که برای ما پیشگیری و ارائه راهکارهای با رویکرد جدید در اولویت قرار دارد.
استاندار گلستان خطاب به دستگاههای حاضر در جلسه گفت: از این به بعد نسبت به گزارشهای ارسالی از ادارات با حساسیت بیشتری برخورد میکنم و ماهانه گزارش عملکرد اقدامات پیشگیرانه از مواردی که اولویتبندی شده را مورد ملاحظه قرار میدهم.
صادقلو در رابطه با جامعیت آماری گفت: باید تلاش شود مدام اطلاعات و آمار در بحث آسیبهای اجتماعی به روزرسانی شود و دبیرخانه مسیری را طراحی کند تا به جامعیت آمار در این مباحث برسیم.
وی با بیان اینکه در بحث برخورد و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ممکن است برای چند دستگاه موازی کاری رخ دهد، اظهار کرد: تلاش میشود برنامهریزیها به گونهای باشد تا موازی کاری به حداقل برسد.
صادقلو با بیان اینکه در بحث اقدام پیشگیرانه آگاهی مقدم است، افزود: باید تلاش کنیم نخبگان، افراد صاحبنظر، تأثیرگذاران جامعه و علما را نسبت به آمارهای صحیح آسیبهای اجتماعی مطلع کنیم تا در جامعه با ارائه توسط این افراد به نتیجه مطلوبی برسیم.
نظر شما