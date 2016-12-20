  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

رئیس اداره عمران بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی قزوین:

بازآفرینی بافتهای فرسوده گامی موثر در ارتقای توان مدیریت بحران

بازآفرینی بافتهای فرسوده گامی موثر در ارتقای توان مدیریت بحران

قزوین- رئیس اداره عمران بهسازی شهری راه و شهرسازی قزوین گفت: بازآفرینی بافتهای فرسوده از اساسی ترین گامها برای ارتقای توان مدیریت در بحران است.

به گزارش خبرنگار مهر، رافع ناصری فر ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی  پدافند غیر عامل که با محوریت بهسازی و بازآفرینی محلات نا کارآمد شهری و با حضور محمدموسی شیر علیا رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل راه و شهرسازی، نماینده اداره کل بحران و سایراعضای  کارگروه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، عنوان کرد: شناسایی بافتهای ناکارآمد، اولویت بندی و مقاوم سازی قطعات بافت فرسوده که در پدافند عامل از گامهای اساسی است، از آسیب پذیری این گونه بافتها و خسارت ناشی از آن را در زمان وقوع حوادث می کاهد.

وی افزود: پدافند غیر عامل از نگاه بهسازی و نوسازی شهری به معنای کاهش آسیب پذیری ساختمانها، تاسیسات و شهریانهای شهری و منطقه ای با استفاده از فعالیتهای فنی و مدیریتی است.

ناصری فر خاطر نشان کرد: تعامل تمامی دستگاههای اجرایی اعم از استانی و محلی و اجرای برنامه های آموزشی نقش بسزایی در افزایش توانایی شهروندان و مدیران شهری در کلیه سطوح مدیریت بحران دارد.

وی در ادامه یادآور شد: برنامه ریزی، مطالعه، تحقیق، ساماندهی، طراحی و تامین منابع و امکانات از ابزارهای مهم و اساسی ایجاد آمادگی به منظور کاهش خطرات است.

رئیس اداره عمران بهسازی شهری در پایان گفت: در این جلسه پیشنهادهایی مبنی بر چگونگی رعایت اصول پدافند غیر عامل در بافتهای ناکارآمد مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه و کارگروه به تصویب رسید.  

کد مطلب 3855106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها