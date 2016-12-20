بازآفرینی بافتهای فرسوده گامی موثر در ارتقای توان مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، رافع ناصری فر ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی پدافند غیر عامل که با محوریت بهسازی و بازآفرینی محلات نا کارآمد شهری و با حضور محمدموسی شیر علیا رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل راه و شهرسازی، نماینده اداره کل بحران و سایراعضای کارگروه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، عنوان کرد: شناسایی بافتهای ناکارآمد، اولویت بندی و مقاوم سازی قطعات بافت فرسوده که در پدافند عامل از گامهای اساسی است، از آسیب پذیری این گونه بافتها و خسارت ناشی از آن را در زمان وقوع حوادث می کاهد.

وی افزود: پدافند غیر عامل از نگاه بهسازی و نوسازی شهری به معنای کاهش آسیب پذیری ساختمانها، تاسیسات و شهریانهای شهری و منطقه ای با استفاده از فعالیتهای فنی و مدیریتی است.

ناصری فر خاطر نشان کرد: تعامل تمامی دستگاههای اجرایی اعم از استانی و محلی و اجرای برنامه های آموزشی نقش بسزایی در افزایش توانایی شهروندان و مدیران شهری در کلیه سطوح مدیریت بحران دارد.

وی در ادامه یادآور شد: برنامه ریزی، مطالعه، تحقیق، ساماندهی، طراحی و تامین منابع و امکانات از ابزارهای مهم و اساسی ایجاد آمادگی به منظور کاهش خطرات است.

رئیس اداره عمران بهسازی شهری در پایان گفت: در این جلسه پیشنهادهایی مبنی بر چگونگی رعایت اصول پدافند غیر عامل در بافتهای ناکارآمد مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه و کارگروه به تصویب رسید.