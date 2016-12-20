مراسم "یلدای ایثار" در جنوب تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم "یلدای ایثار" با حضور شهردار و مدیران ارشد منطقه ۲۰ تهران و خانواده های معظم چهار شهید مدافع حرم این منطقه به ابتکار مدیران سرای محله نفرآباد و هاشم آباد برگزار شد.

یادآوری خاطرات شهدا، تکریم خانواده های معظم شهدا و شعرخوانی حافظ از جمله برنامه های این مراسم بود که در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به اجرا درآمد.

حجت الاسلام عبدالحسین مسلمی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: مدیریت شهری بنا بر رویکرد اجتماعی، در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی ویژه برنامه های متنوعی را برای تمامی اقشار جامعه به اجرا در می آورد که همزمان با آخرین شب پاییز نیز برنامه های فرهنگی برای اقشار کم برخوردار و کودکان کار ساکن در حاشیه کوره پزخانه های حاشیه منطقه ۲۰ تدارک دیده است.

مسلمی افزود: این مراسم برای بیش از ۶۰۰ نفر از ساکنان روستای محمودآباد و کودکان کار کوره پزخانه های این روستا برگزار می شود تا لحظه های به یادماندنی برای این افراد رقم خورد.

وی ادامه داد: یلدای مهربانی در مجموعه ورزشی شهدای محمودآباد از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ یادآور شد: همواره مجموعه خدمات فرهنگی مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران به ساکنان محدوده حریم و روستاهای پهنه جنوب به منظور افزایش رضایتمندی و بهبود کیفیت زندگی این ساکنان ارائه می شود.