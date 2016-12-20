رونمایی از سند هویت «منصور پورحیدری» در روز ملی ثبت احوال

به گزارش خبرنگار مهر، سوم دیماه روز ملی ثبت احوال است و در این روز به همت اداره کل ثبت احوال استان مازندران، از سند هویتی منصور پورحیدری که توسط آن اداره کل تهیه شده رونمایی می شود.

علی رجبی مدیرکل ثبت احوال استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: در این روز مراسم باشکوهی از سوی اداره کل ثبت احوال استان مازنداران در سالن «سید رسول حسینی» ساری گرفته شده که در آن مراسم جمعی از بزرگان و چهره های برتر استان حضور خواهند داشت.

وی گفت: از جمله بخش هایی که در این مراسم تدارک دیده شده، برگزاری یک مسابقه سمبلیک و دوستانه در این سال است که در یک سوی آن تیمی منتخب از چهره‌های استان مازندران حضور دارند و در سوی دیگر تیمی متشکل از پیشکسوتان باشگاه استقلال قرار دارند. این بازی از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه در این مکان برگزار می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان مازندران اظهار داشت: کلیه اسناد هویتی مربوط به تولد تا درگذشت مرحوم پورحیدری تهیه شده و در دو نسخه روی قاب های چوبی زیبایی نصب گردیده که یکی از آنها به خانواده مرحوم پورحیدری اهدا خواهد شد و نسخه بعدی در سازمان ثبت احوال استان مازندران نگهداری می شود.

به همین مناسبت تعدادی از پیشکسوتان استقلال در قالب یک تیم به همراه خانواده زنده یاد پورحیدری برای حضور در این مراسم و انجام این بازی سمبلیک صبح روز جمعه راهی شهرستان ساری می شوند. سید کاظم اولیایی مدیر عامل سابق باشگاه استقلال مدیریت این کار را بر عهده دارد.

از جمله شخصیت هایی که حضورشان در این مراسم قابل پیش بینی است می توان به حجت الاسلام باصمی امام جمعه موقت شهر ساری، غلامرضا بهروان رئیس هیات فوتبال استان مازندران، دکتر سیف الله ابوترابی سخنگو و مدیر کل حوزه ریاست سازمان ثبت احوال کشور و چند چهره دیگر اشاره کرد.