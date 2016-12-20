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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

رئیس علوم پزشکی جهرم خبر داد:

روند رو به رشد شاخص‌های پژوهشی در علوم پزشکی جهرم

روند رو به رشد شاخص‌های پژوهشی در علوم پزشکی جهرم

جهرم-رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: شاخص‌های کمی و کیفی پژوهش‌های محققان علوم پزشکی جهرم رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان صبح سه شنبه در نشست با پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه دانشگاه بدون آموزش و آموزش بدون پژوهش معنا ندارد، گفت: پژوهش امری مهم و قابل ستایش است و دانشگاه علوم پزشکی جهرم در این زمینه نقش بسزایی داشته است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه وظیفه خود می‌داند از پژوهش حمایت کرده و برطرف شدن مشکلات آنها را در اولویت قرار دهد، از روند رو به رشد شاخص‌های پژوهشی در علوم پزشکی جهرم خبر داد و افزود: رشد محتوای مقالات سبب  شناخته تر شدن دانشگاه و کسب امتیاز بیشتر می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم به شاخص‌های پایه علم‌سنجی دانشگاه و مشارکت گروه‌های مختلف در پژوهش حاصل از مقالات اشاره  کرد و اظهار داشت: دانشکده پزشکی پیشرفت زیادی نسبت به سال قبل داشته که این پیشرفت در دانشکده پرستاری با وجود تعداد زیاد مقالات حاصل نشده و امتیاز کمتری کسب شده است.

در ادامه عابدی مدیر فناوری و اطلاعات معاونت پژوهشی از برنامه های مهم این حوزه درزمینه فعالیت های پژوهشی به برخی از این موارد اشاره کرد.

وی ضمن معرفی مرکز تکثیر پرورش حیوانات آزمایشگاهی و از همکاری این مرکز با سایر مراکز دانشگاهی کشور خبر داد.

 ساریخانی همچنین از افزایش تعداد مقالات نسبت به سال قبل خبر داد.

کد مطلب 3855118

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