به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان صبح سه شنبه در نشست با پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه دانشگاه بدون آموزش و آموزش بدون پژوهش معنا ندارد، گفت: پژوهش امری مهم و قابل ستایش است و دانشگاه علوم پزشکی جهرم در این زمینه نقش بسزایی داشته است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه وظیفه خود می‌داند از پژوهش حمایت کرده و برطرف شدن مشکلات آنها را در اولویت قرار دهد، از روند رو به رشد شاخص‌های پژوهشی در علوم پزشکی جهرم خبر داد و افزود: رشد محتوای مقالات سبب شناخته تر شدن دانشگاه و کسب امتیاز بیشتر می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم به شاخص‌های پایه علم‌سنجی دانشگاه و مشارکت گروه‌های مختلف در پژوهش حاصل از مقالات اشاره کرد و اظهار داشت: دانشکده پزشکی پیشرفت زیادی نسبت به سال قبل داشته که این پیشرفت در دانشکده پرستاری با وجود تعداد زیاد مقالات حاصل نشده و امتیاز کمتری کسب شده است.

در ادامه عابدی مدیر فناوری و اطلاعات معاونت پژوهشی از برنامه های مهم این حوزه درزمینه فعالیت های پژوهشی به برخی از این موارد اشاره کرد.

وی ضمن معرفی مرکز تکثیر پرورش حیوانات آزمایشگاهی و از همکاری این مرکز با سایر مراکز دانشگاهی کشور خبر داد.

ساریخانی همچنین از افزایش تعداد مقالات نسبت به سال قبل خبر داد.