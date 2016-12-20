به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان صبح سه شنبه در نشست با پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه دانشگاه بدون آموزش و آموزش بدون پژوهش معنا ندارد، گفت: پژوهش امری مهم و قابل ستایش است و دانشگاه علوم پزشکی جهرم در این زمینه نقش بسزایی داشته است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه وظیفه خود میداند از پژوهش حمایت کرده و برطرف شدن مشکلات آنها را در اولویت قرار دهد، از روند رو به رشد شاخصهای پژوهشی در علوم پزشکی جهرم خبر داد و افزود: رشد محتوای مقالات سبب شناخته تر شدن دانشگاه و کسب امتیاز بیشتر میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم به شاخصهای پایه علمسنجی دانشگاه و مشارکت گروههای مختلف در پژوهش حاصل از مقالات اشاره کرد و اظهار داشت: دانشکده پزشکی پیشرفت زیادی نسبت به سال قبل داشته که این پیشرفت در دانشکده پرستاری با وجود تعداد زیاد مقالات حاصل نشده و امتیاز کمتری کسب شده است.
در ادامه عابدی مدیر فناوری و اطلاعات معاونت پژوهشی از برنامه های مهم این حوزه درزمینه فعالیت های پژوهشی به برخی از این موارد اشاره کرد.
وی ضمن معرفی مرکز تکثیر پرورش حیوانات آزمایشگاهی و از همکاری این مرکز با سایر مراکز دانشگاهی کشور خبر داد.
ساریخانی همچنین از افزایش تعداد مقالات نسبت به سال قبل خبر داد.
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