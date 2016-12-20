به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی پیش ازظهر سه شنبه درهمایش پرسش مهر رئیس جمهور که در سالن فرهنگی هنری گلشن بجنورد برگزار شد، اظهارکرد: با اشاره به مشکلات امروز و ناعدالتی های موجود در جهان و نقش سازمان های بین المللی که باید مروج آرامش وامنیت در جامعه باشند؛ متاسفانه شاهد حمایت آنان از ظالمان هستیم.

وی افزود: قتل عام های مردم مظلوم و بی گناه در اقصی نقاط جهان و به ویژه در کشورهای همسایه و بی توجهی سازمان های مدافع حقوق بشر و مدافع صلح با هیچ دیدگاه انسانی همخوانی ندارد.

ایرانی با بیان اینکه دیدگاه سازمان هایی که خود را مدافع حقوق بشر ومدافع صلح می دانند با دیدگاه اسلام متفاوت است، بیان داشت: ظلم به مظلوم و حمایت از تروریسم اوج خشونت است.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور با طرح چنین سوالی خواست تا این مطلب را در ذهن دانش آموزان ما نهادینه کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان اظهارکرد: ملت ایران براساس آموزه های دین مبین اسلام و فرهنگ خود، مروج صلح و دوستی در جهان است.

ایرانی در ادامه با اشاره به سنت دیرینه شب یلدا در بین ایرانیان، افزود: برگزاری این مناسبت ها بین ایرانیان نشانی از محبت فرزندان به بزرگان و نمونه ای از مهربانی، انسانیت و دوستی است.

وی جوانان را به مشارکت فعال در برنامه پرسش مهرریاست جمهوری تشویق کرد وگفت: انتظار می رود که دانش آموزان با مشارکت در پرسش رئیس جمهوی در راستای پیشگیری از خشونت در جامعه حضور فعال داشته باشند.

به گزارش مهر، همایش بزرگ پرسش مهر رئیس جمهوری امروزدرسالن گلشن بجنورد برگزار شد و در پایان این مراسم از برگزیدگان دارای مقام های کشوری و استانی پرسش مهرسال گذشته ریاست جمهوری، تقدیرو از تندیس پرسش مهر۱۷ رئیس جمهوری رونمایی شد.