۸۰ درصد قانون خدمات رسانی به ایثارگران اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیدی ظهر سه‌شنبه در حاشیه دیدار با آیت الله نوری همدانی جمع خبرنکاران اظهار داشت: نشر فرهنگ ایثار و شهادت از کارهای دبیرخانه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در بنیاد شهید و امور ایثارگران است و ما می‌کوشیم تا بتوانیم در کشور این فرهنگ را توسعه دهیم.

وی بیان داشت: ‌ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس طی مراحلی سال ۹۲ ابلاغ شد و تاکنون ۸۰ درصد آن اجرایی شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: در خصوص ۲۰ درصد دیگر این قانون آئین نامه‌ای تدوین شده و به کمیسیون دولت ارسال کردیم و در صورت تأمین مالی آن را اجرایی می‌کنیم.

حجت الاسلام شهیدی افزود: ما در این باره منتظر تصویب مجلس هستیم.