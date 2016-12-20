محکومیت ۱۷ میلیاردی برای تخلف یک شرکت نفتی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی فارس، با اعلام شکایت انجمن صنفی صنایع قیر به سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر اخذ وجه اضافه حق توزین و بارگیری از خریداران محصول وکیوم باتوم (v.b) توسط یک شرکت نفتی ، تحقیق و بررسی پیرامون این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

طی کارشناسی های انجام شده تخلف شرکت نفتی مذکور محرز و پرونده متشکله تحت عنوان گرانفروشی در شعبه پنجم این اداره کل تحت رسیدگی قرار گرفت.

نهایتا شعبه رسیدگی کننده با توجه به گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، شواهد و مدارک و همچنین دفاعیات نماینده حقوقی این شرکت نفتی ، رای به محکومیت این شرکت به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۷ میلیارد و پانصد میلیون ریال در حق دولت صادر کرد.