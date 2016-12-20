گلزاده: درخواست وزیر ادامه کار اعضای هیات مدیره و روند اصلاحی بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید گلزاده پس از پایان نشست اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان گفت: این نشست طبق روال همیشگی مجامع برگزار شد. البته این جلسه یک پیش مجمع بود و تاکید وزیر نیز بر این بود که روند اصلاح و بهسازی باشگاه ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی مجمع اصلی برگزار می‌شود، اظهارداشت: مجمع اصلی پس از اینکه روال قانونی کار طی شود، برگزار خواهد شد.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در رابطه با این موضوع که آیا بی قانونی در هیات مدیره پرسپولیس صورت گرفته است، تصریح کرد: برخی مسائل که مربوط به گذشته ها بوده است، صورت های آنها در روند کار می‌آید که باشگاه باید این مسائل را حل کند.

گلزاده در رابطه با ادامه کار طاهری در پرسپولیس اظهار کرد: وزیر از اعضا درخواست کرد که به کارشان ادامه دهند تا روند باشگاه نیز ادامه داشته باشد.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان در خصوص اینکه آیا در مورد حساب های مالی باشگاه نیز در این مجمع بحث شد؟، تصریح کرد: این مسائل جزو روال قانونی مجامع است که صورت می‌گیرد.