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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان:

سهم بخش گردشگری استان زنجان از صادرات بیش از ۶۰۰ هزار دلار است

سهم بخش گردشگری استان زنجان از صادرات بیش از ۶۰۰ هزار دلار است

زنجان-مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان گفت: سهم بخش گردشگری استان زنجان از صادرات بیش از ۶۰۰ هزار دلار است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در جلسه شورای صادرات استان زنجان، با بیان اینکه سهم بخش گردشگری استان زنجان از صادرات بیش از ۶۰۰ هزار دلار  است، افزود: صادرات محقق شده طی سالجاری در بخش‌های مراکز اقامتی و رستوران‌ها و اماکن دیدنی بوده  است و صادرات محقق شده طی سالجاری  خرید سوغاتی‌ها و صنایع دستی  نبوده است.

وی ادامه داد: صادرات حوزه گردشگری مجموع هزینه هایی است که گردشگران با اقامت در مراکز اقامتی و بازدید از مراکز تاریخی انجام می دهند

رحمتی با بیان اینکه  صادرات صنایع دستی از گمرک زنجان انجام نمی شود و اغلب از گمرک تهران یا قم صادر می شود،افزود:  اطلاعات دقیقی از حوزه صادرات صنایع دستی استان زنجان در دسترس نیست.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ابراز کرد: بسیاری از صنایع دستی به شکل چمدانی صادر می شوند که اطلاعات این بخش قابل ارزیابی نیستند.

کد مطلب 3855136

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