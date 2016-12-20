  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

لاریجانی در نشست خبری با همتای بوسنیایی:

دیدگاه ایران و بوسنی درباره حل و فصل مشکلات منطقه ای نزدیک است

دیدگاه ایران و بوسنی درباره حل و فصل مشکلات منطقه ای نزدیک است

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با همتای بوسنیایی خود گفت: در مورد حل و فصل مشکلات منطقه ای دیدگاه های خیلی نزدیک داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست خبری مشترک با صفت سوفتیچ رئیس مجلس ملی بوسنی و هرزگوین با ابراز خرسندی از سفر همتای بوسنیایی خود به تهران اظهارداشت: ما همیشه آینده بسیار خوبی را برای این کشور آرزو می کنیم و از تمامیت ارضی این کشور و وحدت اقوام آن نیز حمایت می کنیم.

وی افزود: پس از سفر اخیر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به ایران، این سفر نشان دهنده عزم بوسنی برای بالا بردن سطح روابط دو کشور در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مذاکراتی که امروز داشتیم، درباره روش های گسترش روابط اقتصادی صحبت کردیم و درباره راه های رفع موانع نیز اتفاق نظر داریم.

لاریجانی گفت: در زمینه گسترش همکاری های پارلمانی و استفاده از ظرفیت های دو کشور نیز گفتگو شد.

وی در ادامه افزود: دو کشور در رابطه با حل و فصل مشکلات منطقه ای دیدگاه های بسیار مشترکی دارند و امیدواریم در آینده نیز اینگونه مراودات بیشتر باشد و نتایج مثبتی را شاهد باشیم.

کد مطلب 3855139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها