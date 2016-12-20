دیدگاه ایران و بوسنی درباره حل و فصل مشکلات منطقه ای نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست خبری مشترک با صفت سوفتیچ رئیس مجلس ملی بوسنی و هرزگوین با ابراز خرسندی از سفر همتای بوسنیایی خود به تهران اظهارداشت: ما همیشه آینده بسیار خوبی را برای این کشور آرزو می کنیم و از تمامیت ارضی این کشور و وحدت اقوام آن نیز حمایت می کنیم.

وی افزود: پس از سفر اخیر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به ایران، این سفر نشان دهنده عزم بوسنی برای بالا بردن سطح روابط دو کشور در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مذاکراتی که امروز داشتیم، درباره روش های گسترش روابط اقتصادی صحبت کردیم و درباره راه های رفع موانع نیز اتفاق نظر داریم.

لاریجانی گفت: در زمینه گسترش همکاری های پارلمانی و استفاده از ظرفیت های دو کشور نیز گفتگو شد.

وی در ادامه افزود: دو کشور در رابطه با حل و فصل مشکلات منطقه ای دیدگاه های بسیار مشترکی دارند و امیدواریم در آینده نیز اینگونه مراودات بیشتر باشد و نتایج مثبتی را شاهد باشیم.