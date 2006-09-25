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۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۹:۴۱

مدير دفتر منطقه اي يونسكو در تهران در گفتگوي اختصاصي با مهر : حمايت از توسعه علم و فناوري در ايران از اولويت هاي يونسكو است

مدير دفتر منطقه اي يونسكو در تهران در گفتگوي اختصاصي با مهر : حمايت از توسعه علم و فناوري در ايران از اولويت هاي يونسكو است

عابدين صالح در زمينه اقدامات يونسكو در زمينه توسعه علم و فناوري در ايران گفت: ايران در اين زمينه براي ما از اولويت قابل توجهي برخوردار است. من خود با محققان علمي و فناوري همكاري هاي لازم را انجام داده ام تا برنامه هاي هماهنگ كننده در زمينه توسعه علم و فناوري در ايران به بهترين نحو ممكن انجام شود.

عابدين صالح در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر در زمينه عدم صدور مجوز حضور دانشمندان ايراني در برخي كنفرانس هاي بين المللي گفت: اقدامات اخير دنياي غرب مبني بر عدم صدور مجوز براي حضور محققان ايراني براي شركت در محافل علمي ارتباط چندان با يونسكو ندارد اما حضور ايرانيان در هر گونه فعاليتي كه از سوي يونسكو سازمان دهي شده مشهود بوده است و هيچ گونه تخلفي مبني بر عدم صدور مجوز براي شركت آنها در اين برنامه ها اعلام نشده است.

وي اضافه كرد: ايران يكي از موسسان يونسكو به شمار مي رود و بدين ترتيب شركت ايران در هيچ يك از كنفرانس هاي اين سازمان ممنوع نيست. ما شديدا از حضور ايرانيان در اين كنفرانس ها استقبال مي كنيم.

مدير دفتر منطقه يونسكو در تهران تاكيد كرد: درهاي كنفرانس هاي يونسكو به روي دانشمندان ايراني باز است.
کد مطلب 385514

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