۳۵۰۰اصله نهال در روستاهای چهارمحال و بختیاری کاشته شد

سهراب رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای زیباسازی و ایجاد روحیه شادابی در محیط های روستایی سه هزار و ۵۰۰ اصله نهال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری کاشته شد.

وی گفت: از زمان تاسیس بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری، تاکنون یک هزار و ۳۴۰ واحد مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان ساخته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال ۹۴ ساخت ۱۵۹ واحد مسکونی با اعتبار چهار میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان شروع شده است.

رئیسی عنوان کرد: تاکنون ۷۵ هکتار از اراضی منظریه شهرکرد توسط بنیاد مسکن آماده سازی شده که دو هکتار آن در سال گذشته آماده شده است.