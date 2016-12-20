  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری:

۳۵۰۰اصله نهال در روستاهای چهارمحال و بختیاری کاشته شد

۳۵۰۰اصله نهال در روستاهای چهارمحال و بختیاری کاشته شد

شهرکرد- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری از کاشت سه هزار و ۵۰۰ اصله نهال در روستاهای چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سهراب رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای زیباسازی و ایجاد روحیه شادابی در محیط های روستایی سه هزار و ۵۰۰ اصله نهال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری کاشته شد.

وی گفت: از زمان تاسیس بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری، تاکنون یک هزار و ۳۴۰ واحد مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه با اعتبار ۲۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان ساخته شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال ۹۴ ساخت ۱۵۹ واحد مسکونی با اعتبار چهار میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان شروع شده است.  

رئیسی عنوان کرد: تاکنون ۷۵ هکتار از اراضی منظریه شهرکرد توسط بنیاد مسکن آماده سازی شده که دو هکتار آن در سال گذشته آماده شده است.

کد مطلب 3855141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها