تلفات رانندگی در جاده های خراسان جنوبی ۴.۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به آسیب‌های حوزه حمل و نقل ارتباط با مردم باید بسیار قوی شود.

وی با اشاره به فرآیند ادغام راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در استان از ابتدای آبان ماه سال جاری، افزود: اعتبارات استانی بخش راهداری از ابتدای دی ماه سال جاری نیز تفکیک خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع، شفافیت و مشخص بودن فرآیند کارها، اطلاع رسانی و حق ایمنی از حقوق شهروندی در بخش راهداری است، گفت: در مجموع ۵۵۰ نیروی انسانی اعم از دولتی و نیروهای حجمی در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه کارهای غیرحاکمیتی باید به صنوف و تشکل‌های بخش حمل و نقل واگذار شود، بیان کرد: پیش بردن کارها به سمت پیمانی یکی دیگر از سیاست‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

شهامت با اشاره به سیستم‌های حمل و نقل هوشمند استان، اظهار داشت: ۴۱ دستگاه هوشمند در استان پیش بینی شده است که از این تعداد ۲۶ دستگاه تا ۱۵ روز آینده به طور رسمی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ۴۸ دستگاه هوشمند نیز در فاز دوم تا پایان سال ۹۶ بر روی دوربین‌های کنترل سرعت به بهره برداری خواهد رسید، گفت: در حال حاضر ۱۴ دوربین نظارت تصویری در جاده‌های استان فعال است.

فعالیت مستمر ۶۹ دستگاه دوربین نظارتی در جاده های استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۵۲ دستگاه تردد شمار در جاده‌های استان فعال است، عنوان کرد: تا پایان سال جاری نیز چهار دستگاه تردد شمار دیگر در جاده‌های استان نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۹ دستگاه دوربین نظارتی در جاده‌های استان فعال است، افزود: از این تعداد ۲۶ دستگاه دوربین‌های ثابت و ۴۳ دستگاه دوربین‌های دستی است.

شهامت با اشاره به اینکه تمامی دوربین‌های کنترلی در جاده‌های استان به طور مستمر فعال هستند، عنوان کرد: در روز جاری ۱۰ هزار و ۱۷۶ مورد تردد و ۳۵۵ مورد تخلف در دوربین‌های جاده‌ای ثبت شده است.

وی با بیان اینکه از سال ۸۶ طی طرح ایمن سازی مدارس ۴۰۰ مدرسه ایمن سازی شده است، بیان کرد: در سال جاری نیز ۲۰ باب مدرسه ایمن سازی و آموزش های لازم به دانش آموزان ارائه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بهترین گروه برای آموزش دیدن دانش آموزان هستند، تصریح کرد: در این خصوص به دنبال انعقاد تفاهم نامه‌ای با اداره کل آموزش و پرورش استان هستیم.

۱۲۶ نفر در تصادفات رانندگی جاده ای استان جان باختند

وی با بیان اینکه از سال ۹۳ تا کنون ۱۲۰ دوره آموزشی در حوزه ایمنی موتور سیکلت ها در استان برگزار شده است، ادامه داد: در همین مدت ۱۰۰ دوره آموزشی عابرین پیاده و ۱۲۰ دوره ایمنی وانت بارها در روستاهای استان نیز برگزار شده است.

شهامت بیان کرد: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی در استان وجود دارد و یک مرکز دیگر در سال آینده نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه ۱۳۲ نفر تلفات جاده‌ای استان طی هشت ماهه سال گذشته بوده‌اند، افزود: این تعداد در مدت مشابه سال جاری ۱۲۶ نفر بوده است که نسبت به سال گذشته ۴.۵ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از یک سوم تصادفات جاده‌ای استان بر اثر واژگونی اتفاق می افتد، گفت: متاسفانه مشخصات فنی راه‌ها ضعیف و طول راه‌ها در استان بسیار طولانی است که این مهم یکی از دلایل ایجاد تصادفات در جاده‌ها است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت جاده‌های شهرستان طبس پس از الحاق به استان خراسان جنوبی در وضعیت نامطلوب بوده است، عنوان کرد: تا کنون اقدامات بسیار خوبی در جاده‌های شهرستان طبس انجام شده اما باز هم کمبودهای زیادی در این جاده‌ها وجود دارد.

راه اندازی دفتر مرکزی حمل و نقل بین المللی در استان

شهامت با بیان اینکه دو هزار و ۲۹ کیلومتر از راه های استان راه‌های شریانی است، اظهار کرد: روکش آسفالت و حذف آبنماهای جاده‌ای استان یکی از کارهای سخت اداره کل است که نیاز به اعتبار نیز دارد.

وی با اشاره به اینکه ۵۷ درصد راه‌های استان نیاز به اقدام فوری در حوزه کیفیت رو سازی دارد، گفت: در حال حاضر ۲۱ مجتمع خدماتی و رفاهی، ۶۱ شرکت حمل و نقل کالا و ۳۱ شرکت حمل و نقل مسافر در استان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۵ دفتر نمایندگی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در استان وجود دارد، افزود: به دنبال راه اندازی دفتر مرکزی حمل و نقل بین المللی در استان هستیم تا دفترچه خروج رانندگان ترانزیت در خود استان صادر شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ هزار و ۴۶۱ نفر در بخش‌های حمل و نقل خصوصی استان مشغول به فعالیت هستند، بیان کرد: مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای یک هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده است.

روکش ۵۶۳ کیلومتر از راه های استان در سال جاری

شهامت ادامه داد: مجموع طول راه‌های استان اعم از شریانی، اصلی، فرعی و روستایی ۱۶ هزار و ۹۹۳ کیلومتر است که ۵.۵ درصد راه‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه هزینه نگهداری راه‌ها در کل کشور سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در ۵۶۳ کیلومتر از راه‌های استان عملیات روکش آسفالت انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت تدبیر و امید یک هزار و ۸۴۰ کیلومتر از راه‌های استان روکش شده‌اند، بیان داشت: در همین مدت در ۹۰۰ کیلومتر از راه‌های استان اقدامات پیشگیرانه انجام شده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر از راه‌های استان از ابتدای دولت تدبیر و امید خط کشی سرد شده‌اند، افزود: تا پایان سال جاری دو مناقصه ۱۵ میلیارد تومانی برای روکش راه‌ها در استان برگزار خواهد شد.

۱۰ درصد آب نماهای استان در وضعیت بحرانی هستند

شهامت ادامه داد: استفاده از تکنولوژی میکروسرفیسینگ یا آسفالت حفاظتی یکی از اقدامات بسیار خوب در راه‌های استان بوده است که تا کنون در ۲۰ کیلومتر از راه‌های استان اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۵۰ آب نما در راه‌های استان وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد ۱۰ درصد آب نماها بحرانی هستند که باید حذف شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ شکایات و پیشنهادات خود را در حوزه حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی در اختیار مسئولین جهت پیگیری قرار دهند.

وی با بیان اینکه ۷۶ نقطه دارای تصادف در استان شناسایی شده است، افزود: از این تعداد ۱۶ نقطه در شبکه کشور نیز به عنوان نقاط پر تصادف تأیید شده است.