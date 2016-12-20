شرکت فرانسوی برنده مناقصه ساخت زیردریائی برای استرالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع خبری دفتر « مالکولم ترونبل» نخست وزیر استرالیا سه شنبه اعلام کرد: طی قراردادی که به امضای «ترونبل» و «ژان ایو لودراین» وزیر دفاع فرانسه رسید، یک شرکت فرانسوی عهده دار ساخت تعداد ۱۲ زیر دریائی پیشرفته برای استرالیا شد.

بر اساس این گزارش، انعقاد این قرارداد سبب از سرگیری همکاریهای دفاعی دو کشور که از یک قرن پیش و در جریان جنگ جهانی اول قطع شده بود، خواهد شد.

این منبع در ادامه افزود: سوخت اینگونه زیردریائی بر خلاف زیردریائی باراکودای فرانسوی که از سوخت هسته ای بهره مند است، فسیلی بوده و آنها جایگزینی برای زیردریائی های قبلی که تحت مجوز کشور سوئد در استرالیا در سال ۱۹۹۰ ساخته شد، خواهند بود.

لازم به ذکر است که در رقابتی که بین سه شرکت آلمانی، ژاپنی و فرانسوی در مناقصه ساخت زیردریائی برای کشور استرالیا، در ماه آوریل انجام گرفت، شرکت فرانسوی برنده شد.