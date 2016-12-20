به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر از مجموع بنگاه‌های کوچک اقتصادی کشور هزار و ۲۰۰ واحد به صورت کامل صادرات گرا هستند.

وی با بیان اینکه در کشور ۳۸۸ خوشه صنعتی شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۱۱۰ مورد یا شکل گرفته و یا در حال ایجاد است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره تعطیلی ۱۹ درصد از بنگاه های اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی کشور گفت: طی امسال آموزش ۱۰۰ هزار نفر در واحدهای اقتصادی شهرک های صنعتی با همکاری فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و سیستم مجازی در دستور کار است.

یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۹ هزار و ۹۷۷ بنگاه اقتصادی مستقر در شهرک های صنعتی کشور به بانک ها برای دریافت تسهیلات رونق تولید معرفی شده اند، گفت: به این تعداد واحد تا کنون بیش از هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ‌پرداخت شده است.

وی همچنین از ثبت‌نام ۹ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در سامانه بهین یاب خبر داد و بیان داشت: این واحدها می توانند به صورت مستقیم به بانک ها برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در کل کشور ۹۵۲ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که از این تعداد ۲۱ شهرک صنعتی، ناحیه و منطقه ویژه اقتصادی مربوط به لرستان است.