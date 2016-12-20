وضعیت گلستان در آسیب های اجتماعی مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان گلستان که ظهر سهشنبه برگزار شد، گفت: بحث توجه و مقابله با آسیبهای اجتماعی در صدر اولویتها و سیاستهای مدیریت استان قرارگرفته و با توجه به تأکیدات رئیسجمهور با حضور مدیران ارشد استانی این جلسات تشکیل میشود.
وی با گلایه از برخی دستگاههای استان اظهار کرد: متأسفانه برخی از دستگاهها در جلسات حضور پیدا نمیکنند، از فعالیتهای انجامشده گزارشی ارائه نمیکنند و برخی از آمار موردنیاز را در دسترس ما قرار نمیدهند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: در پنج آسیب (حاشیهنشینی، طلاق، اعتیاد، خودکشی و مفاسد اخلاقی) متأسفانه استان گلستان دارای آمار شاخصی است.
چراغعلی افزود: باید کاری کنیم تا بحث مقابله با آسیبهای اجتماعی تبدیل به نهضت عمومی شود و در این زمینه از تمام افراد صاحبنظر، چهرههای فرهنگی و نخبگان دعوت به همکاری میکنیم.
وی از تأکید شورای اجتماعی کشور برای طرح تقسیمکار ملی برای کنترل آسیبهای اجتماعی خبر داد و گفت: تلاش میشود برای هر منطقه برنامهریزی انجام شود تا کنترل و پیشگیری توسط دستگاههای مربوطه انجام شود.
چراغعلی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی به تنهایی قادر به مقابله با آسیبهای اجتماعی و آثار مخرب آن نیستند، اظهار کرد: حضور تشکلهای مردم نهاد و افراد اثرگذار میتواند در کسب نتایج مطلوب تاثیر گذار باشد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: قرار براین شد کارگاههای آموزشی در ۶ بند و ۶ فصل انجام شود و چشماندازها، مأموریت هاو نگاهها مشخص شود.
نظر شما