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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

معاون وزیر صنعت از ۳ واحد اقتصادی بروجرد بازدید کرد

معاون وزیر صنعت از ۳ واحد اقتصادی بروجرد بازدید کرد

بروجرد - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از سه واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بروجرد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر سه شنبه از سه واحد تولیدی زاگرس پوش، واحد مونتاژ کار سازان بروجرد و صبا ظرف آسیا بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید در سخنانی از رفع مشکلات موجود در شهرک صنعتی بروجرد خبر داد و گفت: از جمله این مشکلات تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجرد بود که به طور حتم این مشکل رفع خواهد شد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از پیگیری برای رفع مشکل مالیاتی شرکت زاگرس پوش خبر داد و گفت: همچنین پیگیری برای اختصاص ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش و اجرای طرح توسعه واحد تولیدی زاگرس پوش را دنبال می کنیم.

کد مطلب 3855153

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