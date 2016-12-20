معاون وزیر صنعت از ۳ واحد اقتصادی بروجرد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر سه شنبه از سه واحد تولیدی زاگرس پوش، واحد مونتاژ کار سازان بروجرد و صبا ظرف آسیا بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید در سخنانی از رفع مشکلات موجود در شهرک صنعتی بروجرد خبر داد و گفت: از جمله این مشکلات تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بروجرد بود که به طور حتم این مشکل رفع خواهد شد.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از پیگیری برای رفع مشکل مالیاتی شرکت زاگرس پوش خبر داد و گفت: همچنین پیگیری برای اختصاص ۲۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش و اجرای طرح توسعه واحد تولیدی زاگرس پوش را دنبال می کنیم.