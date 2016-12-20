ترس از مشکلات عامل جدید طلاق در اردبیل/به نرخ جایگزین رشد نرسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسنزاده ظهر سهشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه بخشی از مسئولیتهای ثبتاحوال را ثبت وقایع حیاتی اربعه دانست و افزود: از جمله در هشتماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۲۶۵ مورد ازدواج و دو هزار و ۱۷۸ مورد طلاق به ثبت رسیده است.
وی افزود: روزانه ۴۳ مورد ازدواج و ۹ مورد طلاق در استان اردبیل به ثبت میرسد که بررسی عوامل آن نشان میدهد در دو موضوع ازدواج و طلاق عوامل و مؤلفههای پیچیدهای نقش دارد.
مدیرکل ثبتاحوال استان با تأکید به اینکه بر خلاف تصور عموم عامل اقتصاد در رتبه ششم عوامل طلاق قرار گرفته است، اضافه کرد: عواملی از جمله اعتیاد، بیکاری و حاشیهنشینی در طلاق مؤثر است.
به گفته حسنزاده از عوامل جدید طلاق ترس از مشکلات است و زوج جوان با بروز کوچکترین مشکل تصمیم به طلاق میگیرند.
وی با تأکید به اینکه دخالت خانواده جزو عوامل اصلی نیست، ادامه داد: طلاق در سالهای مختلف زندگی متأثر از عوامل مختلف است و نمیتوان با قطعیت عامل خاصی را به عنوان عامل اصلی طلاق دانست.
گرایش به اسامی نامتعارف خارجی برای کودکان
مدیرکل ثبتاحوال استان در خصوص دو واقعه ولادت و فوت نیز افزود: در هشتماهه نخست سال جاری ۱۷ هزار و ۳۰ مورد ولادت و چهار هزار و ۲۸۹ مورد فوت به ثبت رسیده است.
حسنزاده با تأکید به اینکه نرخ جایگزین ولادت ۲.۱ است اما در میانگین کشوری نرخ رشد ۱.۸ مشاهده میشود، اضافه کرد: هنوز به نرخ رشد جایگزین دست نیافتیم.
وی افزود: روزانه ۷۱ مورد ولادت و ۱۸ مورد فوت در هشتماهه نخست سال جاری در استان به ثبت رسیده و امید به زندگی در مردان اردبیلی ۷۰ سال و در زنان استان ۷۲ سال محاسبه شده است.
مدیرکل ثبتاحوال استان از گرایش شهروندان به انتخاب اسامی ائمه اطهار (ع) و یا اسامی منتسب به آن ها یاد کرد و گفت: بیشترین نام در پسران امیر علی و در دختران زهرا به ثبت رسیده است.
به گفته حسنزاده در عین حال گرایش به اسامی نامتعارف به ویژه اسامی خارجی نیز مشاهده میشود که در خود استان هفت مورد از این اسامی از سوی ثبتاحوال مورد موافقت قرار نگرفت.
۴۳۰ هزار کارت هوشمند در اردبیل صادر شده است
وی در خصوص عملکرد این دستگاه اجرایی در صدور کارت هوشمند ملی اضافه کرد: در هشتماهه نخست سال جاری ۱۰۰ هزار کارت هوشمند ملی صادر شده است.
مدیرکل ثبتاحوال استان به صدور ۴۳۰ هزار کارت از ابتدای این طرح در استان اشاره کرد و گفت: تعدادی کارت نیز در دست صدور است که ۸۵ درصد از اقدامات عملیاتی آن انجام شده است.
حسنزاده به همکاری ۳۰ دفتر پیشخوان و ۱۵ دفتر روستایی در صدور کارت هوشمند اشاره و تأکید کرد: جهت دریافت کارت شهروندان می توانند در شهرستانها به ادارات ثبتاحوال و در مرکز استان به پست مرکزی و همچنین دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
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