به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور؛ محمدرضا پورابراهیمی در نشست امروز سه شنبه ۳۰ آذر ماه کمیسیون اقتصادی مجلس با مجمع نمایندگان استان کرمان و تقوی‌نژاد رئیس سازمان مالیاتی کشور ضمن اشاره به حمایت از فعالان اقتصادی استان کرمان گفت: در شرایط رکودی و وضعیت نابسامان اقتصادی، نباید با افزایش مالیات بر اصناف و مشاغل استان، این قشر را با مشکلات بیشتری مواجه کرد.

پورابراهیمی افزود: با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد هفته آینده رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای بررسی بیشتر موضوع و شرکت در نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان، به کرمان سفر کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: علاوه بر حضور تقوی‌نژاد در جلسه فعالان اقتصادی استان، نمایندگان تشکل‌های اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکل‌های اقتصادی استان از جمله پزشکان برای طرح مشکلات و مسائل مالیاتی در جلسه هفته آینده حضور خواهند داشت.

وی افزود: باید در این نشست به یک جمع‌بندی عادلانه در زمینه نرخ رشد مالیات استان براساس نرخ رشد مالیات کشور و سایر استان‌ها برسیم.

وی گفت: همزمان با این نشست، از طریق مجمع نمایندگان استان کرمان موضوع مالیات در بودجه سال ۹۶ را در جلسه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح و بررسی خواهیم کرد چراکه رفع برخی از مشکلات مطرح در بودجه ۹۶ از جمله مسائل مالیاتی، در حوزه کار سازمان برنامه و بودجه است.