به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون روز سه شنبه در حاشیه برگزاری نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: ۲۷۸ واحد صنعتی استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق سامانه بهین یاب وزارت صنعت، برای دریافت تسهیلات رونق درخواست داده بودند که به این تعداد واحد صنعتی، ۲۲۴میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان تسهیلات اعطا شده است.

وی با اشاره به واحدهایی که در سال جاری به طور مستقیم از بانک ها تسهیلات رونق دریافت کرده اند، بیان کرد: طی امسال ۳۶۵ واحد تولیدی و صنعتی نیز به طور مستقیم از بانک های عامل تسهیلات رونق دریافت کرده اند و تسهیلات اعطایی به این تعداد واحد، ۱۸۱ میلیارد تومان است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: مجموعا ۶۴۳ واحد تولیدی و صنعتی استان مرکزی در سال جاری تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند و مبلغ تسهیلات اعطایی به این تعداد واحدهای تولیدی، ۴۰۵ میلیارد تومان است.

افشون گفت: اعطای تسهیلات رونق تولید تا پایان سال ادامه دارد و پیش بینی می کنیم طی مدت باقیمانده از سال جاری، صد درصد تسهیلات پیش بینی شده رونق تولید برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان مرکزی تخصیص یابد و هر مقدار محقق نشد سال آینده پیگیری و پرداخت می شود.

وی با اشاره به همکاری دیگر دستگاه ها با واحدهای صنعتی و تولیدی استان تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان و تامین اجتماعی تاکنون همراهی خوبی با واحدهای صنعتی برای استمهال معوقات و بدهی این واحدها داشته اند و امیدواریم این مساعدت و همراهی تداوم داشته باشد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: برخی از بانک ها در این روند همکاری خوبی نداشتند که انتظار می رود با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی، در راستای کمک و همراهی با واحدهای تولیدی اقدام کنند.