پارک گردشگری حیوانات در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

شایان شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رتبه دانشگاه شهرکرد بر اساس رتبه بندی آی اس سی در بین دانشگاه های کشور 30 است.

وی گفت: اگرچه رشد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها چشمگیر بوده و نسبت به گذشته روند مناسب رو به رشدی داشته اما امروز گسترش مرزهای دانش تنها بخشی از رسالت دانشگاهیان است.

رئیس دانشگاه شهرکرد در ادامه افزود: حرکت به سمت فعالیت های دانش بنیان تلاش برای اتکا به محصولات تولید شده بر مبنای دانش، ایجاد مشاغل علم محور، حرکت به سمت افزایش تولیدات با کیفیت داخلی و کاهش اتکا به درآمد های نفتی رسالتی است که بر دوش دانشگاها است.

وی ادامه داد: طرح تاسیس پارک گردشگری حیوانات و توانمندسازی کلینیک دانشکده دامپزشکی در این دانشگاه به تصویب رسیده است.

رئیس دانشگاه شهرکرد ادامه داد: این طرح به منظور ایجاد پارک گردشگری و بالا بردن پتانسیل کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد برای ارائه خدمات دامپزشکی پیشنهاد شد و مورد تائید قرار گرفته است.