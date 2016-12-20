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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

باید به مراجمع نظارتی پاسخ مستند دهیم؛

سلطانی فر: گزارش مالی پرسپولیس و استقلال دقیق باشد

سلطانی فر: گزارش مالی پرسپولیس و استقلال دقیق باشد

وزیر ورزش و جوانان در نشست با اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد که مسیر حرکتی این باشگاه باید بر مبنای قانون بوده و گزارش مالی ارائه شده هم دقیق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان امروز سه شنبه طی نشستی با اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به بررسی وضعیت این باشگاه پرداخت.

در این نشست که در محل وزارت ورزش و با حضور معاون توسعه ورزش قهرمانی، معاون مالی و معاون حقوقی باشگاه این وزارتخانه برگزار شد، سلطانی فر اظهارداشت: باید تلاش کنیم مسیر حرکت پرسپولیس و استقلال بر مبنای قانون، رعایت مقررات و گزارش های مالی دقیق باشد.

وزیر ورزش با بیان اینکه باید به مراجع نظارتی با دست پر و حقوقی و مستند پاسخ بدهیم، تاکید کرد: سلامت قانونی این دو باشگاه باید اصل باشد نه سلایق شخصی.

کد مطلب 3855173

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