سلطانی فر: گزارش مالی پرسپولیس و استقلال دقیق باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان امروز سه شنبه طی نشستی با اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به بررسی وضعیت این باشگاه پرداخت.

در این نشست که در محل وزارت ورزش و با حضور معاون توسعه ورزش قهرمانی، معاون مالی و معاون حقوقی باشگاه این وزارتخانه برگزار شد، سلطانی فر اظهارداشت: باید تلاش کنیم مسیر حرکت پرسپولیس و استقلال بر مبنای قانون، رعایت مقررات و گزارش های مالی دقیق باشد.

وزیر ورزش با بیان اینکه باید به مراجع نظارتی با دست پر و حقوقی و مستند پاسخ بدهیم، تاکید کرد: سلامت قانونی این دو باشگاه باید اصل باشد نه سلایق شخصی.