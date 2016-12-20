جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده فیلم در حال اکران «سلام بمبئی» درباره کمپین حمایت از نرگس کلباسی اشتری گفت: کمپین حمایت از نرگس کلباسی اشتری روز چهارشنبه اول دی ماه ساعت ۱۹ با حضور محمدرضا گلزار و دیا میرزا بازیگران «سلام بمبئی» و دیگر هنرمندان سینمای ایران در پردیس سینمایی ملت آغاز می شود.

وی ادامه داد: این کمپین به درخواست مردم و با همکاری سینماگران ایجاد شده است و در واقع می خواهیم از حضور بازیگران هندی در ایران استفاده و خواسته خود را برای رفع اتهام از این بانوی نیکوکار به هندوستان اعلام کنیم.

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: در این مراسم بازیگران ایرانی و هندی که در فیلم «سلام بمبئی» به کارگردانی قربان محمدپور بازی کرده اند حضور دارند، علاوه بر آن تعدادی از سینماگران نیز در این مراسم شرکت می کنند تا ما بتوانیم پیام خود را به کشور هندوستان و مراجع قضایی این کشور ارائه کنیم تا پرونده نرگس کلباسی اشتری بررسی مجدد و حق و حقوق وی گرفته شود.

وی افزود: برای حضور در این مراسم، اعلام سراسری شده است تا هرکدام از هنرمندان که تمایل دارند در این مراسم حضور پیدا کنند. این برنامه در واقع نشان دهنده آن است که ما در ایران به فکر نرگس کلباسی اشتری هستیم و از وی حمایت می کنیم.

نوروزبیگی در پایان گفت: امیدوارم عضویت در این کمپین به هنرمندان هندی نیز برسد و آنها نیز عضو این کمپین شوند.

نرگس کلباسی اشتری در اول فرودین ۱۳۶۷ در اصفهان به دنیا آمد و تا ۴ سالگی در ایران بود. پس از آن همراه با خانواده به انگلستان مهاجرت کرد. نرگس در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. او تا ۱۹ سالگی در انگلستان زندگی کرد و سپس تا ۲۱ سالگی در کانادا بسر برد.

وی پس از تحقیقات بسیار تصمیم می گیرد برای کمک به کودکان بی سرپرست و معلول در مناطق خیلی محروم به هند سفر کند. نرگس با مشاهده وضعیت اسفناک کودکان نابینا و معلول در منطقه رایاگادا در ایالت ادیسا، مرکزی به نام «بنیاد پریشان» برای نگهداری از آنها تاسیس می کند اما پس از نوامبر ۲۰۱۴ و حادثه ای که باعث می شود نرگس به قتل غیرعمد متهم شود، شرایط هرگز به حالت عادی برنمی گردد.