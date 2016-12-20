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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

قبل از آغاز نشست سه جانبه؛

ظریف و لاوروف دیدار کردند/ادای احترام به سفیر مقتول روس

ظریف و لاوروف دیدار کردند/ادای احترام به سفیر مقتول روس

وزرای خارجه ایران و روسیه قبل از آغاز نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه کشورمان که به منظور حضور در نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه عازم مسکو شده است دقایقی قبل و پیش از آغاز نشست سه جانبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد.

همچنین ظریف پیش از آغاز مذاکرات دوجانبه با همتای روسی خود به سفیر جانباخته عملیات تروریستی روسیه در ترکیه ادای احترام کرد.

براساس این گزارش محمدجواد ظریف و حسین دهقان وزرای امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان امروز به منظور شرکت در نشست سه جانبه با همتایان ترک و روس خود عازم مسکو شدند.

کد مطلب 3855178

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