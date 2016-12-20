سرمایه گذاری در بخش فرهنگ خراسان رضوی با جدیدت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان سه شنبه ظهر در نشست هیئت امنای مرکز فرهنگی دفاع مقدس خراسان رضوی که با حضور نماینده ولی فقیه در این استان برگزار شد اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی مشهد نباید تنها با نگاه به جمعیت این شهر صورت گیرد زیرا ۲۷ میلیون زائر داخلی و خارجی مشهدالرضا (ع) نیز از نتایج آن بهره مند می شوند و بر این اساس سرمایه گذاری در مشهد ملی به حساب می آید.

وی ادامه داد: هر سرمایه گذاری که در حوزه ایثار و شهادت انجام شود نتیجه مثبت آن به خود جامعه برمی گردد و هیچ سرمایه گذاری بالاتر از حفظ فرهنگ ایثار و شهادت وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه افزود: یقینا حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از داشتن سلاح های عجیب و غریب بیشتر است و به ما قدرتی می دهد که بتوانیم با آن جلوی زیاده خواهی استکبار را بگیریم.

وی با بیان اینکه باغ موزه دفاع مقدس، با توجه به وجود خیل عظیم ذخائر معنوی در خراسان رضوی، میراثی ماندگار برای نسل آینده خواهد بود، عنوان کرد: با همکاری همه دستگاه ها و رهنمودهای نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تمام تلاش و اختیارات قانونی در ساخت باغ موزه دفاع مقدس در استان تلاش می شود.

رشیدیان تصریح کرد: در حال حاضر ۶۵۰ روستای استان خراسان رضوی دارای یک یا ۲ شهید هستند.

وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۵۰۰ خانواده شهید در استان خراسان رضوی هیچ امتیازاتی از قبیل زمین، مسکن و یا وام مسکن دریافت نکرده اند و ما پیگیر حقوق این خانواده ها هستیم تا هر چه زودتر به سرانجام برسد.

استاندار خراسان رضوی در خصوص ساخت کنارگذر پیاده روی دهه آخر صفر نیز بیان کرد: مصوب شده با همکاری و استفاده از توان مهندسی نیروهای مسلح، کنارگذر شمالی مشهد برای دهه آخر صفر سال آینده آماده شود.

