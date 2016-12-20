به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانکداری اسلامی، هجدهمین جلسه از سلسله نشستهای بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «ماهیت بانک و دلالتهای آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»، شنبه ۴ دی ماه، در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار میشود.
در این نشست مقاله «ماهیت بانک و دلالتهای آن در مطالعات بانکداری اسلامی» نوشته سیدمهدی حسینی دولتآبادی، نقد و بررسی میشود. این مقاله در شماره بهار و تابستان ۱۳۹۵ نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی به چاپ رسیده است.
در این نشست، حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، حجتالاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور، عضو هیئتعلمی دانشگاه مفید و عضو شورای فقهی بانک مرکزی و محمدهادی مهدویان، صاحبنظر حوزه پولی و بانکی، به طرح دیدگاههای خود پیرامون موضوع نشست می پردازد.
هجدهمین جلسه از سلسله نشستهای بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «ماهیت بانک و دلالتهای آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»، شنبه ۴ دی ماه، از ساعت ۹ تا ۱۲ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار میشود. علاقمندان جهت حضور در این جلسه میتوانند از طریق شماره تلفن ۸۸۶۵۷۳۹۵ ثبتنام به کنند.
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