به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانکداری اسلامی، هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»، شنبه ۴ دی ماه، در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.

در این نشست مقاله «ماهیت بانک و دلالت‌های آن در مطالعات بانکداری اسلامی» نوشته سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی، نقد و بررسی می‌شود. این مقاله در شماره بهار و تابستان ۱۳۹۵ نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی به چاپ رسیده است.

در این نشست، حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید و عضو شورای فقهی بانک مرکزی و محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی، به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست می پردازد.

هجدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی»، شنبه ۴ دی ماه، از ساعت ۹ تا ۱۲ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود. علاقمندان جهت حضور در این جلسه می‌توانند از طریق شماره تلفن ۸۸۶۵۷۳۹۵ ثبت‌نام به کنند.