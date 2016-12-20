ایران در چند دهه گذشته کمک های قابل توجهی به بوسنی کرده است

«صفت سوفتیچ» رئیس مجلس ملی بوسنی و هرزگوین که به تهران سفر کرده است، ظهر امروز در نشست خبری مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شوراسی اسلامی با تشکر از دعوت رئیس مجلس کشورمان از وی، اظهار داشت: با توجه به اینکه این نخستین بار است که من به ایران سفر می کنم تحت تاثیر جذابیت های این کشور و صمیمیت مردم ایران قرار گرفتم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته کمک های بسیار قابل توجهی به بوسنی داشته و من از جانب مردم و شهروندان بوسنی در اینجا از جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنم.

رئیس مجلس ملی بوسنی و هرزگوین ادامه داد: در حال حاضر شرایط جدیدی ایجاد شده و ما بابت دستیابی به توافق هسته ای به جمهوری اسلامی ایران تبریک می گوییم.

سوفتیچ گفت: این یک صفحه جدید در روابط جهانی است و نشان دهنده پیروزی عقل و درک بر کسانی است که طی سالهای طولانی با تحریم نسبت به این مردم ستم کردند. در واقع این یک پیروزی بزرگ سیاسی است.

وی افزود: همانطور که آقای لاریجانی گفت، ما در رابطه با روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر داریم و به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت های بسیبار زیادی برای توسعه روابط وجود دارد.

رئیس مجلس ملی بوسنی و هرزگوین گفت: سفر اخیر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به ایران و دیدار امروز هیئت پارلمانی بوسنی از ایران یک چهارچوب برای گسترش فعالیت های اقتصادی، علمی و سیاسی دوجانبه فراهم می کند.

وی در پایان تصریح کرد: من برای مردم ایران آرزوی موفقیت دارم و از خداوند می خواهم در این راه همراه و کمک شما باشد.