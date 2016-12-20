روحانی درگذشت مادر شهیدان آقاجری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌ جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان لهراسب، ظهراب و اسکندر آقاجری را تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام روحانی به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم امری مادر صبور و بزرگوار سه شهید والامقام دفاع مقدس لُهراسب، ظهراب و اسکندر آقاجری موجب تألم و تأثر خاطر شد.

آن بانوی فداکار با ایمان عمیق، همت بلند و پیروی از آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم‌السلام فرزندانی مؤمن تربیت و برای سرافرازی اسلام و انقلاب، روانه میدان جهاد کرد.

این جانب مصیبت وارده را صمیمانه به خانواده محترم آن مرحومه تسلیت گفته، از درگاه ایزد منان برای ایشان رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با فرزندان شهیدشان و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران