۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

در پیامی؛

روحانی درگذشت مادر شهیدان آقاجری را تسلیت گفت

رئیس جمهور با صدور پیامی در گذشت مادر شهیدان آقاجری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌ جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان لهراسب، ظهراب و اسکندر آقاجری را تسلیت گفت.

متن پیام حجت‌الاسلام روحانی به شرح زیر است:
 
بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم امری مادر صبور و بزرگوار سه شهید والامقام دفاع مقدس لُهراسب، ظهراب و اسکندر آقاجری موجب تألم و تأثر خاطر شد.

آن بانوی فداکار با ایمان عمیق، همت بلند و پیروی از آموزه‌های مکتب اهل بیت علیهم‌السلام فرزندانی مؤمن تربیت و برای سرافرازی اسلام و انقلاب، روانه میدان جهاد کرد.

این جانب مصیبت وارده را صمیمانه به خانواده محترم آن مرحومه تسلیت گفته، از درگاه ایزد منان برای ایشان رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با فرزندان شهیدشان و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

