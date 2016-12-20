به گزارش خبرنگار مهر، محمد نریمانی ظهر سه‌شنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: در سه سال اخیر با افزایش تعداد کودکان کار در استان مواجه هستیم و این افزایش نشان می‌دهد یا طرح‌های پیشگیری به درستی انجام نشده و یا مناسب نبوده است.

وی افزود: بر اساس قراردادی که با بهزیستی استان داریم درخواست شده معضلات اجتماعی را جهت مطالعه به دانشگاه محقق اردبیلی پیشنهاد کنند؛ چرا که تا زمانی که مطالعات از علت بروز یک آسیب صورت نگرفته و با علل بروز مقابله نشود نمی‌تواند به دستاورد مناسبی در کاهش آسیب رسید.

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی دلیل افزایش کودکان کار در اردبیل را اثربخش نبودن طرح‌ها دانست و افزود: خود دانشگاه محقق اردبیلی به لحاظ پتانسیل نیروی انسانی کمبودی جهت مطالعه آسیب‌های اجتماعی ندارد.

نریمانی با بیان اینکه طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی یک هفته اجرا می‌شود و تعداد کودکان مشاهده شده در معابر و خیابان‌ها کاهش می‌یابد اما مجدداً وضع به شکل سابق بازمی‌گردد، اضافه کرد: لازم است علت بروز این آسیب اجتماعی به صورت دقیق و علمی بررسی و احصا شود.

وی نگاه کلی را هرچند تأثیرگذار دانست اضافه کرد: در مقابل نگاه‌های کلی در عمل نشان می‌دهد به لحاظ کنترل و تأثیرگذاری قابل‌قبول نبوده و نتوانسته دستاورد مورد انتظار را اجرا کند.

همایش آسیب‌های اجتماعی در اردبیل برگزار می‌شود

معاون پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در تشریح اقدامات این دانشگاه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به راه‌اندازی کتابخانه تخصصی کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.

نریمانی افزود: علاوه بر این برگزاری همایش آسیب‌های اجتماعی در اردیبهشت‌ماه سال آینده برنامه ریزی شده و در نظر داریم این همایش را با مشارکت بهزیستی و نیروی انتظامی استان به صورت سالانه برگزار کنیم.

وی به اجرای ۱۰ طرح پژوهشی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و اختصاص ۲۰ عنوان پایان‌نامه در موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این دانشگاه ۱۱ نمایشگاه پیشگیری از طلاق را برگزار کرده است.

نریمانی به برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: بخشی از پایش دانشجویان جدیدالورود به آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته است.

وی همچنین به برگزاری جشنواره ایده‌های برتر در راستای شناسایی آسیب‌های اجتماعی توسط این دانشگاه طی ماه‌های آینده اشاره کرد.