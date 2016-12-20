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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

فردا در دانشگاه امام صادق(ع)؛

نشست «مطالعه تطبیقی آرمان شهرها» برگزار می شود

نشست «مطالعه تطبیقی آرمان شهرها» برگزار می شود

سیزدهمین نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی(نشان) با موضوع مطالعه تطبیقی آرمان شهرها، سه شنبه 30 آذرماه، در دانشگاه امام صادق (ع)، پل مدیریت سالن شهید مطهری، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی، سیزدهمین نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی(نشان) را با موضوع مطالعه تطبیقی آرمان شهرها، سه شنبه ۳۰ آذرماه، در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می کند.

در این نشست علمی، حجت الاسلام حمید واسطی معاونت تحقیقات موسسه مطالعات راهبردی و معارف اسلام به عنوان استاد راهنما حضور دارند و حجت الاسلام والمسلمین محمد سالم، پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام از مشهد مقدس به ارائه موضوع خود در این زمینه می پردازد و داوران این نشست میثم لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و محمد نعمتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) هستند.

سیزدهمین نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی اسلامی(نشان) با موضوع مطالعه تطبیقی آرمان شهرها، سه شنبه ۳۰ آذرماه، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع)، واقع در بزرگراه چمران، پل مدیریت، روبروی خیابان علامه طباطبایی برگزار می شود.

کد مطلب 3855191
خداداد خادم

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