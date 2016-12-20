هفدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد طباطبایی اظهار داشت: پیشرفت علوم در حوزه‌های مختلف باعث بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر جوامع انسانی شده است.

وی افزود: امروزه تابلو بیماری ها و اختلالاتی که جوامع بشری را تهدید می‌کنند از آنچه انسانها در سده‌های گذشته با آن مواجه بوده اند متفاوت شده است از جمله این موارد می‌توان به بیماریهای مزمن اشاره کرد که سازمان‌های مرتبط با سلامت را با چالش‌های بزرگی روبرو ساخته‌اند.

معاون مشارکت‌های مجمع خیرین سلامت کشور ادامه داد: با توجه به نیاز امروزه جوامع بشری، گروه‌های توانبخشی همگام با دیگر گروههای پزشکی می‌توانند در هر سه سطح پیشگیری، درمان و بازتوانی خدمات ارزنده‌ای را به فرد خانواده و جامعه ارائه دهندکه در راستای نیل به این اهداف متعالی و با توجه به نیاز کشور به خدمات تخصصی توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با رسالت توجه تخصصی تر به حوزه توانبخشی تاسیس گردید.

وی با بیان اینکه کمر درد مهم ترین و شایع ترین بیماری ستون فقرات است که بسیاری از افراد جامعه را درگیر می کند و تمام افراد جامعه حداقل یکبار در طول عمرشان به کمردرد دچار می شوند، افزود: یکی از مشکلات جوامع امروزی دردهای ستون فقرات می‌باشد که از آن جمله می توان به دردهای کمری و گردنی اشاره کرد.

طباطبایی گفت: بیماری ستون فقرات از نظر اقتصادی نیز مشکلات زیادی به دنبال دارد و بسیاری از افراد شاغل جامعه شامل کارگران و کارمندان به این دردها مبتلا می شوند و به خاطر کمردرد مدت ها بستری می شوند و یا به مرخصی می روند که این امر هزینه سنگینی به افراد و جامعه تحمیل می کند.

وی با بیان اینکه ستون فقرات دارای ساختمان بسیار پیچیده بوده و درمان آن نیازمند همکاری تیمی همه گروه های پزشکی است، تصریح کرد: به منظور تبادل تجربیات همکاران گروه‌های مختلف در این حوزه هر سال سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات برگزار می گردد.

طباطبایی تاکید کرد: مجمع خیرین سلامت کشور با نگاه کلان به حوزه سلامت و با هدف حمایت از محیط های علمی در حال فعالیت است.

