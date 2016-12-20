کتاب «داروخانه اهل بیت(ع)» با نگاهی به طب سنتی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارنده این کتاب در مقدمه این مجموعه آورده است: این کتاب برگرفته و جمعآوری شده از احادیث معتبر اهلبیت در زمینه طب و سلامت و داروهای گیاهی و ... است.
«داروخانه اهلبیت(ع)» در هشت فصل با عناوین راز بیماریها، سفارشهای امام رضا(ع)، درمان با نیایش، درمان با گیاهان و میوهها، درمان با قرآن و آداب غذا خوردن و برنامه غذایی به رشته تحریر در آمده است.
در بخش نخست این کتاب میخوانیم: بیمار شدن در قاموس دین انواع گوناگونی دارد که برخی از آنها مربوط به عوامل تغذیهای و مادی است که در جهان وجود دارد و براثر افراط و تفریط در بهکار بردن آنها برخی مردم به برخی بیماریها دچار میشوند که به وسیله داروهای شیمیایی و یا داروهای سنتی و گیاهی به درمان خویش میپردازند.
قوامی در بخش دیگری از این کتاب با استناد به آیات و روایات آورده است: کسی که میخواهد معدهاش به او آزار نرساند در بین غذا آب نخورد چون کسی که این عمل را انجام دهد بدنش مرطوب میشود و معدهاش را ضعیف میکند و در اینصورت عروق، قوت غذا را نمیگیرد، چون هنگامی که آب بر روی غذا خورده شود موجب اختلال در معده میشود.
مولف در بخش ششم با عنوان «گیاهان، میوهها و خوراکیها» از ابوذر نقل کرده است: سینیای از انجیر به پیامبر(ص) هدیه شد. به یارانش فرمود: بخورید، جون اگر بنا بود بگویم میوهای از بهشت است، همین میوه را میگفتم، چون میوهای است بدون هسته . آن را بخورید، چون بواسیر را ریشهکنه میکند و برای درمان نقرس سودمند است.
در بخشهای دیگری از این کتاب درباره آداب غذا خوردن، آداب آشامیدن، آداب میوه خوردن و ظرف غذا و هرآنچه در آموزههای دینی در اینباره آمده است مطالبی به نگارش در آمده است.
در این بخش در آداب غذا بر شستن دستها، در آوردن کفشها، بر زبان آوردن نام خدا، منتظر نماندن پس از گذاشتن نان، خواندن دعای ویژه، آغاز و پایان غذا با نمک، خوردن با دست راست و ۳ انگشت، پاره نکردن نان با کارد و .... تأکید شده است.
انتشارات نقش اندیشه کتاب «داروخانه اهلبیت(ع)» را در ۳۰۰۰ شمارگان، قطع رقعی و ۳۰۶ صفحه به قیمت ۲۲۰ هزار ریال منتشر کرده است.
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