اعلام آمادگی ناشران برای کمک به جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد اطلاع رسانی ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر، «سید محمود حسینی» با اعلام آمادگی برای هم افزایی با دبیرخانه جشنواره تاکید کرد: هر خدمتی که از دست ما بر بیاید انجام خواهیم داد و امیدواریم با هم افزایی میان ناشران و دبیرخانه جشنواره، موانع نشر کتاب های دینی رفع شود و در این حوزه شاهد ارتقای کمی و کیفی باشیم.

مدیرعامل ناشران قم با اظهار تاسف از وضع نشر، ضعیف ترین حوزه فروش کتاب را مربوط به حوزه دین دانست. او همچنین انتشار برخی آثار ضعیف را عامل آسیب نشر دینی عنوان کرد و گفت: با آسیب شناسی مشکلات و همچنین کمک به بنیادهای دینی می توان بخشی از این مشکل را رفع کرد.

حسینی فعالیت دفتر جشنواره در قم، بهره گیری از فرهیختگان استان، بهره گیری از ظرفیت ناشران، توجه به مخاطبان در سنین مختلف و برگزاری نشست های دو سویه را از جمله راه هایی دانست که می تواند به ارتقاء هم افزایی در حوزه دین کمک کند.

ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر در ۱۰ گروه با محورهای «علوم قرآن و حدیث»، «اصول، فقه و حقوق اسلامی»، «فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق و مذاهب اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی»، «ادبیات‌ داستانی و رمان»، «کودک و نوجوان»، «علوم اجتماعی»، «علوم اقتصادی و مدیریت اسلامی»، «علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری»، «علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» در تاریخ 8 دی ماه از برگزیدگان خود تجلیل می کند.