به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شده بود، اظهار داشت: هلال احمر باید بیش از پیش در حوزه توانبخشی وارد شود و امید است که بتواند با راه اندازی رشته توانبخشی در دانشگاه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر این مهم صورت گیرد.

وی بیان داشت: ساخت اندام های مصنوعی از اهداف این جمعیت است که با راه‌اندازی رشته توانبخشی در مرکز علمی کاربردی هلال احمر اصفهان به طور قطع به این هدف جامه عمل می‌پوشانیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه داد: امداد و نجات و ارتقاء مهارت و افزایش توانمندسازی امدادی از وظایف اصلی هلال احمر است که در این راستا دوره‌های آموزش همگانی برگزار کردیم.

وی همچنین به روز جهانی داوطلب اشاره کرد و گفت: به این مناسبت گردهمایی در تمام شهرستان های استان از ۱۷ آذرماه آغاز و تا ۸ دی ماه ادامه خواهد داشت.

مومنی با اشاره به اینکه سال ۲۰۱۷ به عنوان سال تحسین و تشویق داوطلبان نامگذاری شده است، اضافه کرد: در این گردهمایی های شهرستانی، داوطلبان بیش از پیش با کم و کیف فعالیت های داوطلبانه آشنا شده و به فعالیت بیشتر و موثرتر در انجام فعالیت ها، طرح ها و اقدامات خیرخواهانه تشویق و ترغیب می شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر استان اصفهان تاکید کرد: پیش بینی می شود در این سلسله گردهمایی ها بیش از ۳۰۰ نفر از داوطلبان فعال استان مورد تجلیل و قدردانی قرار گیرند.

وی در ادامه بیان داشت: تاکنون در شهرستان های اردستان، نطنز، لنجان، دهاقان، شهرضا، فریدن و گلپایگان با برگزاری گردهمایی شهرستانی از داوطلبان و خیرین تجلیل شده است.